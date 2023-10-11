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О чем пишут мировые СМИ: гуманитарный коридор в Газе и подъем обломков «Титана»
11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
США, Египет и Израиль ведут переговоры о создании безопасного коридора для мирных жителей Газы. В ВОЗ заявили, что возникла «настоятельная необходимость» организовать вывоз раненых, передвижение медицинского персонала и доставку предметов первой необходимости, сообщает
Береговая служба США извлекла оставшиеся обломки подводного аппарата «Титан». Также были подняты предполагаемые останки жертв катастрофы, сообщает
Казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике. Соревнования были организованы в Сингапуре, сообщает
Кыргызстан вводит безвизовый режим с несколькими районами Китая. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе конференции, посвященной 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», сообщает
В Беларуси пополнился фонд скважин на нефтяных месторождениях. В сентябре специалисты пробурили девять новых объектов, сообщает
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Переговоры об организации безопасного коридора для мирных жителей Газы ведут США, Израиль и Египет. Береговая служба США подняла оставшиеся обломки погибшего...
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