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О чем пишут мировые СМИ: гуманитарный коридор в Газе и подъем обломков «Титана»

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

США, Египет и Израиль ведут переговоры о создании безопасного коридора для мирных жителей Газы. В ВОЗ заявили, что возникла «настоятельная необходимость» организовать вывоз раненых, передвижение медицинского персонала и доставку предметов первой необходимости, сообщает The Guardian. Ранее Израиль прекратил ввоз продовольствия, топлива и медикаментов в Газу, а единственный пропускной пункт с Египтом в Рафахе был закрыт во вторник, 10 октября, после серии авиаударов. Количество погибших в Израиле оценивается в 1200 человек, более 2700 ранены. Палестинская сторона заявила о 900 убитых и 4600 пострадавших.

Береговая служба США извлекла оставшиеся обломки подводного аппарата «Титан». Также были подняты предполагаемые останки жертв катастрофы, сообщает CNN. Аппарат совершал погружение к затонувшему кораблю «Титаник» в июне 2023 года, но потерпел крушение. Погибли все пять человек, находившихся на борту. Специальная комиссия продолжает анализ улик и опрос свидетелей в преддверие публичных слушаний по этому делу. Согласно предварительным данным, батискаф разрушился от «катастрофического взрыва».

Казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике. Соревнования были организованы в Сингапуре, сообщает «Казахстанская правда». Членов команды отбирали в ходе национального этапа из 200 школьников со всего Казахстана. Они повторили прошлогодний успех в Женеве, установив мировой рекорд по числу баллов. Также сборная получила судейские награды за международную кооперацию. Всего в чемпионате участвовали представители 190 стран мира.

Кыргызстан вводит безвизовый режим с несколькими районами Китая. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе конференции, посвященной 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», сообщает «Вечерний Бишкек». Проект реализуется в одностороннем порядке. Байсалов подчеркнул, что «для начала» безвизовый режим вводится с крупнейшими административными районами Китая: Гонконгом и Макао.

В Беларуси пополнился фонд скважин на нефтяных месторождениях. В сентябре специалисты пробурили девять новых объектов, сообщает БелТА. Большинство скважин появились на Речицком месторождении, еще по одной: на Баратинской, Восточно-Дубровицкой, Геологической и Мармовичской площадях.



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Переговоры об организации безопасного коридора для мирных жителей Газы ведут США, Израиль и Египет. Береговая служба США подняла оставшиеся обломки погибшего...
 
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