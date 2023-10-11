О чем пишут мировые СМИ: гуманитарный коридор в Газе и подъем обломков «Титана»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

США, Египет и Израиль ведут переговоры о создании безопасного коридора для мирных жителей Газы. В ВОЗ заявили, что возникла «настоятельная необходимость» организовать вывоз раненых, передвижение медицинского персонала и доставку предметов первой необходимости, сообщает The Guardian . Ранее Израиль прекратил ввоз продовольствия, топлива и медикаментов в Газу, а единственный пропускной пункт с Египтом в Рафахе был закрыт во вторник, 10 октября, после серии авиаударов. Количество погибших в Израиле оценивается в 1200 человек, более 2700 ранены. Палестинская сторона заявила о 900 убитых и 4600 пострадавших.

Береговая служба США извлекла оставшиеся обломки подводного аппарата «Титан». Также были подняты предполагаемые останки жертв катастрофы, сообщает CNN . Аппарат совершал погружение к затонувшему кораблю «Титаник» в июне 2023 года, но потерпел крушение. Погибли все пять человек, находившихся на борту. Специальная комиссия продолжает анализ улик и опрос свидетелей в преддверие публичных слушаний по этому делу. Согласно предварительным данным, батискаф разрушился от «катастрофического взрыва».

Казахстанские школьники стали чемпионами мира по робототехнике. Соревнования были организованы в Сингапуре, сообщает «Казахстанская правда» . Членов команды отбирали в ходе национального этапа из 200 школьников со всего Казахстана. Они повторили прошлогодний успех в Женеве, установив мировой рекорд по числу баллов. Также сборная получила судейские награды за международную кооперацию. Всего в чемпионате участвовали представители 190 стран мира.

Кыргызстан вводит безвизовый режим с несколькими районами Китая. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в ходе конференции, посвященной 10-летию инициативы «Один пояс, один путь», сообщает «Вечерний Бишкек» . Проект реализуется в одностороннем порядке. Байсалов подчеркнул, что «для начала» безвизовый режим вводится с крупнейшими административными районами Китая: Гонконгом и Макао.