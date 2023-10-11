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Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не драниками едиными. Шеф-повар и историк белорусской кулинарии Елена Микульчик уверяет: не хватит пальцев всех белорусов, чтобы перечислить все возможные блюда из картофеля.

Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

«Картошка может быть, как первое блюдо, как второе, как гарнир, и, я не побоюсь этого слова, как десерт! Даже сладкий квас и хмельное пиво можно приготовить с ферментацией из картофеля. Сегодня мы будем делать блюдо XIX века под названием «Кныши», а потом я вас угощу десертом из картошки, не пирожное «Картошка» – а десерт ИЗ картошки», – рассказывает шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии Елена Микульчик.

Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

Для кнышей понадобится картофельное пюре, рубленое отварное яйцо, зеленый лук и нарезанная соленая селедка. Все смешиваем. Это начинка, которую мы добавим в слоеное тесто. В XIX веке, рассказывает Елена, в Беларуси была популярна французская кухня. Выпечка с начинками пришла на стол богатых белорусов. И картофельная, конечно, заняла свое коронное место. Картофельная начинка упаковывается как будто в конверт из тонкого слоеного теста. Его смазываем белком. Выпекают в духовке при температуре 180 градусов на протяжении 15 минут.

Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?
Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?
Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

Елена Микульчик больше 25 лет занимается белорусской кухней, постоянно ездит в кулинарные экспедиции и написала несколько кулинарных книг о вкусах белорусов разных столетий.

«Во время одной из экспедиций я узнала, что можно делать драники с маком. Мак как начинка. И мак несладкий – очень вкусный. Вообще, сочетание картошка и мак – это очень вкусно. Например, в книге «Литовская кухарка» 1854 года есть блюда из картофеля, они не в доминанте, но они есть и там есть рецепт, который удивил даже меня. Картофельное пюре с маком. Этот рецепт есть у меня в книге. Это очень вкусно», – рассказывает шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии Елена Микульчик.

А вот и бульба-шок. Картофель в шоколаде. Точнее – нежнейшее картофельное пюре, приготовленное на французский манер. Трюфель из картофеля – авторский рецепт Елены Микульчик.

Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

«Должна же я что-то свое сделать! Смотрите, картофельное пюре, если его правильно приготовить, оно получится нежным. А если туда добавить немножко сливочного масла, сахара, ванили, какао, шоколада, орехов, получится просто великолепное шоколадное суфле. И даже профессиональный кондитер не догадается, что это картошка», – уверяет шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии Елена Микульчик.

Кныши и бульба в шоколаде: что необычного можно приготовить из картофеля?

«Как только появился картофель, его подавали с тростниковым сахаром. И сочетание картофеля со сладким было нормальным», – рассказывает шеф-повар.

Картофель для Елены Микульчик – это не просто продукт, это источник для творчества.



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Не драниками едиными. Шеф-повар и историк белорусской кулинарии Елена Микульчик уверяет: не хватит пальцев всех белорусов, чтобы перечислить все возможные блюда...
 
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