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Лукашенко: Странам СНГ предстоит пережить непростые времена
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке предупредил страны Содружества о непростых временах.
«С одной стороны, ясно, большой брат (Россия – ред.), который старается нам помочь, естественно, у него свои интересы. С другой стороны, американцы, Запад, вы уже это почувствовали. Но не забывайте, что наше счастье здесь (в СНГ – ред.), вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наш народ, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решать», – продолжил белорусский лидер.
Также Лукашенко заявил, что необходимо вкладывать в науку и развивать стратегически важные отрасли: микроэлектронику, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект. В рамках Содружества это можно сделать быстрее и эффективнее. Для этого есть ресурсы, потенциал и компетенции, подчеркнул президент Беларуси.
Главы стран СНГ не могли обойти тему конфликта на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин, подчеркнул, что его урегулирование возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства.
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Президент Беларуси выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.
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