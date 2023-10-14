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Лукашенко: Странам СНГ предстоит пережить непростые времена

14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Странам СНГ предстоит пережить непростые времена
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ в Бишкеке предупредил страны Содружества о непростых временах.

«Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы, когда на разрыв во всех местах. Но здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Я должен сказать, что вас ждут непростые времена, как и нас с россиянами», – сказал Лукашенко.

«С одной стороны, ясно, большой брат (Россия – ред.), который старается нам помочь, естественно, у него свои интересы. С другой стороны, американцы, Запад, вы уже это почувствовали. Но не забывайте, что наше счастье здесь (в СНГ – ред.), вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наш народ, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решать», – продолжил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что необходимо вкладывать в науку и развивать стратегически важные отрасли: микроэлектронику, авиастроение, биотехнологии, искусственный интеллект. В рамках Содружества это можно сделать быстрее и эффективнее. Для этого есть ресурсы, потенциал и компетенции, подчеркнул президент Беларуси.

Главы стран СНГ не могли обойти тему конфликта на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин, подчеркнул, что его урегулирование возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства.



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Президент Беларуси выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.
 
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