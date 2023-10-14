ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кочанова: Традиционным семейным ценностям в Беларуси уделяется особое внимание

14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: Традиционным семейным ценностям в Беларуси уделяется особое внимание
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейная политика – главный приоритет Беларуси. Об этом в Полоцке заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В Софийском соборе состоялся «Разговор о важном»: форум собрал почти 300 человек – министров, депутатов, представителей общественности и духовенства. Обсуждали социальные вопросы – от здравоохранения до воспитания детей. Гарантии семьям прописаны в Конституции страны. Однако у родителей и молодоженов остаются вопросы.

«Старение населения, рождение детей, создание семьи – это все волнует не только нашу страну, но и ряд других стран. Чем более развитая страна, тем чаще возникают вопросы, связанные с желанием вступать в брак, нести ответственность за семью», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Диалог о традиционных ценностях прошел в преддверии Дня матери, Беларусь отмечает его 14 октября. Сама Наталья Кочанова за вклад в семейную политику государства получила награду Белорусской православной церкви – орден святой праведной Софии, княгини Слуцкой.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Софийском соборе состоялся «Разговор о важном»: форум собрал почти 300 человек – министров, депутатов, представителей общественности и духовенства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: «встряхивают весь мир»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.10.2023
Mir24.TV Belarus
14.10.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика