Кочанова: Традиционным семейным ценностям в Беларуси уделяется особое внимание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семейная политика – главный приоритет Беларуси. Об этом в Полоцке заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

В Софийском соборе состоялся «Разговор о важном»: форум собрал почти 300 человек – министров, депутатов, представителей общественности и духовенства. Обсуждали социальные вопросы – от здравоохранения до воспитания детей. Гарантии семьям прописаны в Конституции страны. Однако у родителей и молодоженов остаются вопросы.

«Старение населения, рождение детей, создание семьи – это все волнует не только нашу страну, но и ряд других стран. Чем более развитая страна, тем чаще возникают вопросы, связанные с желанием вступать в брак, нести ответственность за семью», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Диалог о традиционных ценностях прошел в преддверии Дня матери, Беларусь отмечает его 14 октября. Сама Наталья Кочанова за вклад в семейную политику государства получила награду Белорусской православной церкви – орден святой праведной Софии, княгини Слуцкой.