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Кочанова: Традиционным семейным ценностям в Беларуси уделяется особое внимание
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семейная политика – главный приоритет Беларуси. Об этом в Полоцке заявила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова.
В Софийском соборе состоялся «Разговор о важном»: форум собрал почти 300 человек – министров, депутатов, представителей общественности и духовенства. Обсуждали социальные вопросы – от здравоохранения до воспитания детей. Гарантии семьям прописаны в Конституции страны. Однако у родителей и молодоженов остаются вопросы.
Диалог о традиционных ценностях прошел в преддверии Дня матери, Беларусь отмечает его 14 октября. Сама Наталья Кочанова за вклад в семейную политику государства получила награду Белорусской православной церкви – орден святой праведной Софии, княгини Слуцкой.
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В Софийском соборе состоялся «Разговор о важном»: форум собрал почти 300 человек – министров, депутатов, представителей общественности и духовенства.
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