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Лукашенко высказался за участие стран СНГ в БРИКС и ШОС
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за расширение зоны влияния СНГ в более крупных международных организациях. Об этом он заявил на
Беларусь выступает за взаимодействие с другими интеграционными площадками, у которых схожие цели и задачи. Но для эффективной работы страны должны поддерживать друг друга, а не создавать препятствия. Участие в таких объединениях, как БРИКС и ШОС, открывает новые возможности для стран Содружества в сфере торговли и поддержке международной продовольственной безопасности.
«А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем как единая организация, это что, ослабило бы наши позиции? Нет», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что Россия должна быть системообразующим компонентом СНГ.
«И в БРИКС, и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация. Более продвинутая интеграционно – и политически, и экономически, и так далее. Поэтому, глядя на ШОС и на БРИКС, дай Бог и в БРИКС мы будем членами этой организации, – надо укреплять свою, надо развивать свою», – сказал Лукашенко.
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Беларусь выступает за взаимодействие с другими интеграционными площадками, у которых схожие цели и задачи, заявил президент.
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