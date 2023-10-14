Лукашенко высказался за участие стран СНГ в БРИКС и ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за расширение зоны влияния СНГ в более крупных международных организациях. Об этом он заявил на саммите глав стран Содружества в Бишкеке .

Беларусь выступает за взаимодействие с другими интеграционными площадками, у которых схожие цели и задачи. Но для эффективной работы страны должны поддерживать друг друга, а не создавать препятствия. Участие в таких объединениях, как БРИКС и ШОС, открывает новые возможности для стран Содружества в сфере торговли и поддержке международной продовольственной безопасности.

«А если бы мы были в ШОС и БРИКС, если мы там будем как единая организация, это что, ослабило бы наши позиции? Нет», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что Россия должна быть системообразующим компонентом СНГ.

«И в БРИКС, и ШОС мы должны стремиться к тому, что мы там будем как единая организация. Более продвинутая интеграционно – и политически, и экономически, и так далее. Поэтому, глядя на ШОС и на БРИКС, дай Бог и в БРИКС мы будем членами этой организации, – надо укреплять свою, надо развивать свою», – сказал Лукашенко.