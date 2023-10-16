Определился победитель Кубка Беларуси по картингу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит кубок страны по картингу. В машины сели как совсем юные гонщики, так и опытные спортсмены. У кого лучше получилось совладать с картом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Десятилетний спортсмен Сафрон Девятов оставляет соперников позади. Он умело вписывается в повороты и ведет тактическую борьбу. Для победы важна и физическая подготовка: при управлении картом работают все группы мышц.

«Надо очень сильно руль крутить, быстро думать. Если кого-то развернуло, надо сманеврировать, чтобы отъехать. На поворотах нужно «загружать» машину, чтобы нагрузить опорное колесо, так меня не занесет», – рассказал юный картингист.

На трассу выехали и взрослые спортсмены. Их карты тяжелее, чем у детей, и моторы мощнее. Машина должна весить 175 килограммов, это довольно большой вес.