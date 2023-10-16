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Определился победитель Кубка Беларуси по картингу

16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Определился победитель Кубка Беларуси по картингу
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси проходит кубок страны по картингу. В машины сели как совсем юные гонщики, так и опытные спортсмены. У кого лучше получилось совладать с картом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Десятилетний спортсмен Сафрон Девятов оставляет соперников позади. Он умело вписывается в повороты и ведет тактическую борьбу. Для победы важна и физическая подготовка: при управлении картом работают все группы мышц.

«Надо очень сильно руль крутить, быстро думать. Если кого-то развернуло, надо сманеврировать, чтобы отъехать. На поворотах нужно «загружать» машину, чтобы нагрузить опорное колесо, так меня не занесет», – рассказал юный картингист.

На трассу выехали и взрослые спортсмены. Их карты тяжелее, чем у детей, и моторы мощнее. Машина должна весить 175 килограммов, это довольно большой вес.

Перед гонкой тщательное обслуживание машины. Например, замена колес. Во время заездов шины быстро стираются. Это потеря в скорости и снижение безопасности.

«Все зависит от тебя, от твоего понимания ситуации. Нужно все делать аккуратно, но даже так не всегда бывает. Опасно, да. У меня и на зимних трековых гонках в России бывало, что я переворачивался и делал по три-четыре оборота, но вот пока везет, ни одной царапины», – поделился чемпион Беларуси по картингу Алексей Савин.

Опасные обгоны или фальстарт – главные причины штрафных баллов. В таких ситуациях судьи непреклонны. Всего за кубки поборолись несколько десятков спортсменов.

«Комплект наград разыгрывается в каждой возрастной категории, в каждом классе. 5-7 лет – это маленькие, потом 7-10 лет постарше, 10-13 лет – это детские классы. С 12 лет начинаются юниорские классы. С 15 лет идут уже взрослые классы. У нас даже есть отдельная зачетная категория – 32 плюс», – сообщил руководитель гонки, главный судья соревнований Павел Климович.

Рядом тоже рев двигателей. Здесь играют в мотобол. Эти спортсмены шутят: «Мы почти футболисты». Только по полю они перемещаются на мотоциклах, и мяч в четыре раза больше.

«На мотоцикле есть специальные бугеля, чтобы мяч не заходил под него. Нужно знать устройство мотоцикла полностью, им владеть, а также уметь в заносах ездить, разворачиваться. Большая школа лежит за этим», – сказал капитан команды по мотоболу Слуцка Андрей Нефельт.

В финальном матче за звание чемпионов Беларуси по мотоболу посоревновались команды из Гродно и Минска. Золото взяли столичные спортсмены.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Участвовали в соревнования как совсем юные гонщики, так и профессиональные спортсмены.
 
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