|
Определился победитель Кубка Беларуси по картингу
16.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит кубок страны по картингу. В машины сели как совсем юные гонщики, так и опытные спортсмены. У кого лучше получилось совладать с картом, рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Десятилетний спортсмен Сафрон Девятов оставляет соперников позади. Он умело вписывается в повороты и ведет тактическую борьбу. Для победы важна и физическая подготовка: при управлении картом работают все группы мышц.
На трассу выехали и взрослые спортсмены. Их карты тяжелее, чем у детей, и моторы мощнее. Машина должна весить 175 килограммов, это довольно большой вес.
«Все зависит от тебя, от твоего понимания ситуации. Нужно все делать аккуратно, но даже так не всегда бывает. Опасно, да. У меня и на зимних трековых гонках в России бывало, что я переворачивался и делал по три-четыре оборота, но вот пока везет, ни одной царапины», – поделился чемпион Беларуси по картингу Алексей Савин.
Опасные обгоны или фальстарт – главные причины штрафных баллов. В таких ситуациях судьи непреклонны. Всего за кубки поборолись несколько десятков спортсменов.
Рядом тоже рев двигателей. Здесь играют в мотобол. Эти спортсмены шутят: «Мы почти футболисты». Только по полю они перемещаются на мотоциклах, и мяч в четыре раза больше.
В финальном матче за звание чемпионов Беларуси по мотоболу посоревновались команды из Гродно и Минска. Золото взяли столичные спортсмены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участвовали в соревнования как совсем юные гонщики, так и профессиональные спортсмены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)