Защиту интеллектуальной собственности обсудили в Минске

«В Роспатенте в экспертных отделах работает более 400 экспертов. Это эксперты во всех направлениях науки и техники или смежных областях. И они могут оперативно в короткие сроки рассмотреть заявку, провести поиск и сказать, она новая или не новая», – отметила заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

Еще одна тема дискуссии – искусственный интеллект. Пока в мире нет правового регулирования использования продукта, созданного без участия человека. Недавно Беларусь выиграла тендер и первой начала разрабатывать модель закона по искусственному интеллекту для стран СНГ.