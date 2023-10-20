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Защиту интеллектуальной собственности обсудили в Минске

20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Защиту интеллектуальной собственности обсудили в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Вопросы интеллектуальной собственности обсудили специалисты из стран СНГ. В Минске прошла третья Международная научно-практическая конференция, передает телеканал «МИР 24».

Тема актуальна для разных сфер: права, экономики, госуправления, в сети Интернет и науке. На получение патента на новинку, порой, уходит много времени, а технологии развиваются стремительно. В Беларуси, к примеру, программный продукт защищают посредством авторских прав. В России сокращают сроки получения патента.

«Мы взяли систему депонирования. Подтверждение, что данная разработка принадлежит соответствующему разработчику, депонируя в Национальном центре интеллектуальной собственности. За последний год у нас более 1,5 тыс. таких разработок задепонировано», – сообщил академик-секретарь отделения Национальной Академии наук Александр Шумилин.

«В Роспатенте в экспертных отделах работает более 400 экспертов. Это эксперты во всех направлениях науки и техники или смежных областях. И они могут оперативно в короткие сроки рассмотреть заявку, провести поиск и сказать, она новая или не новая», – отметила заместитель директора Федерального института промышленной собственности Татьяна Эриванцева.

Еще одна тема дискуссии – искусственный интеллект. Пока в мире нет правового регулирования использования продукта, созданного без участия человека. Недавно Беларусь выиграла тендер и первой начала разрабатывать модель закона по искусственному интеллекту для стран СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь начала разрабатывать модель закона по искусственному интеллекту для стран СНГ.
 
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