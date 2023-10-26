Лукашенко заявил о готовности Беларуси развивать сотрудничество с Венгрией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономические отношения Беларуси и Венгрии деградируют, но Минск готов развивать сотрудничество с Будапештом. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает «МИР 24».

Объем взаимной торговли упал почти на 6%. Белорусский лидер уточнил, что связи ослабли не по вине обеих стран. Причина в давлении Запада. Прекратились поставки подсанкционных товаров, нарушились логистические цепочки, появились проблемы с системой расчетов. При этом Минск последствия ограничений преодолел, подчеркнул глава государства, обиды ни на кого не держит и готов к налаживанию совместной работы.

«Если у руководства Венгрии будут какие-то пожелания работать в Беларуси, мы с удовольствием примем ваши предприятия, компании, создадим самые выгодные условия для работы. Если мы будем полезны Венгрии, мы готовы в этом направлении действовать. Мы люди благодарные. Думаю, придет время, когда мы сможем рассчитаться с вами за вашу добрую политику в отношении Беларуси», – сказал белорусский лидер

Отдельно Александр Лукашенко поблагодарил руководство Венгрии за поддержку белорусских спортсменов. Страна предоставила площадку футболистам для проведения домашних матчей. А дипломат в свою очередь заверил, что Будапешт и дальше будет развивать контакты с Минском.

Белорусский лидер обратил внимание на международную обстановку и подчеркнул, что она накаляется. При этом Минск выступает за сохранение Евросоюза как одной из опор многополярного мира.