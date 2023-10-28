Ордабаев: ОДКБ открыта к сотрудничеству и взаимодействию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ОДКБ открыта к сотрудничеству и взаимодействию, заявил заместитель генерального секретаря организации Самат Ордабаев.

Он выступил на международной конференции по евразийской безопасности в Минске. Эксперты из разных стран обсудили работу международных организаций, стратегическую стабильность и безопасность на континенте.

«Международные региональные организации всегда были той несущей конструкцией, которая обеспечивала в целом глобальную безопасность. Сейчас очень сложное время, большая турбулентность. Вопросы налаживания контактов между региональным структурами, особенно которые специализируются на проблематике безопасности, очень важны», – отметил Самат Ордабаев.

Ордабаев обратил внимание на важность взаимодействия между ОДКБ, ШОС и СНГ. Успешную кооперацию на континенте отметили и европейские эксперты.

«Проведение таких мероприятий свидетельствует о том, что ваше евразийское пространство достигло большего, чем вам, возможно, кажется. Посмотрите, чего удалось добиться за последние два десятилетия. Это невероятно. Впервые в истории главные региональные игроки – Россия, Иран, Турция, Китай, Индия – кооперируются на основе мирной повестки, без какого-либо принуждения», – сказал депутат Большого совета кантона Женевы Ги Меттан.

В этом году председательство в ОДКБ осуществляет Беларусь, затем страна передаст его Казахстану.