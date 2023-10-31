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Полярники из Беларуси дали старт экспедиции в Антарктиду

31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Полярники из Беларуси дали старт экспедиции в Антарктиду
 Фото: NASA

В Беларуси дали старт антарктической экспедиции. Она рассчитана на шесть-восемь месяцев, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В команде семь опытных ученых и шесть новичков. К работе в экстремальных условиях они готовились несколько лет. Впереди испытание холодом и долгой изоляцией. В антарктической среде покажет себя и отечественная техника.

Среди новинок – белорусская сейсмическая станция. С ее помощью ученые будут фиксировать колебания земной поверхности. Оценят вероятность землетрясений и других катаклизмов.

«Станция сейсмологического мониторинга тоже разработана в стенах одной из организаций Национальной академии наук. На самом деле, сеть сейсмических станций на территории Антарктиды крайне мала, и появление каждой новой – это очень серьезный вклад в мировые научные знания», – рассказал руководитель 16-й белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

В планах – длительный поход белорусов по Антарктиде. Ученые отойдут от станции на 400 километров. В прошлой экспедиции они преодолели отметку в 200. В походе будут отбирать пробы воды, льда, мха и искать новые формы жизни. Изучат рельеф и особенности местности. Все это поможет в будущих исследованиях.

Белорусские ученые обмениваются результатами исследований с коллегами из России. Часто работают вместе и в самой Антарктиде. Станции двух стран находятся по соседству. В планах отечественных полярников подготовка к круглогодичной экспедиции.

Белорусские ученые исследуют Южный полюс с 2006 года. Эта экспедиция – 16-я по счету.



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В команде семь опытных ученых и шесть новичков. К работе в экстремальных условиях они готовились несколько лет.
 
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