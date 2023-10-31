Полярники из Беларуси дали старт экспедиции в Антарктиду

В планах – длительный поход белорусов по Антарктиде. Ученые отойдут от станции на 400 километров. В прошлой экспедиции они преодолели отметку в 200. В походе будут отбирать пробы воды, льда, мха и искать новые формы жизни. Изучат рельеф и особенности местности. Все это поможет в будущих исследованиях.



Белорусские ученые обмениваются результатами исследований с коллегами из России. Часто работают вместе и в самой Антарктиде. Станции двух стран находятся по соседству. В планах отечественных полярников подготовка к круглогодичной экспедиции.

Белорусские ученые исследуют Южный полюс с 2006 года. Эта экспедиция – 16-я по счету.