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Полярники из Беларуси дали старт экспедиции в Антарктиду
31.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси дали старт антарктической экспедиции. Она рассчитана на шесть-восемь месяцев, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В команде семь опытных ученых и шесть новичков. К работе в экстремальных условиях они готовились несколько лет. Впереди испытание холодом и долгой изоляцией. В антарктической среде покажет себя и отечественная техника.
В планах – длительный поход белорусов по Антарктиде. Ученые отойдут от станции на 400 километров. В прошлой экспедиции они преодолели отметку в 200. В походе будут отбирать пробы воды, льда, мха и искать новые формы жизни. Изучат рельеф и особенности местности. Все это поможет в будущих исследованиях.
Белорусские ученые исследуют Южный полюс с 2006 года. Эта экспедиция – 16-я по счету.
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В команде семь опытных ученых и шесть новичков. К работе в экстремальных условиях они готовились несколько лет.
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