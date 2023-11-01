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Новые правила обращения с животными введут в Беларуси
01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовят закон об ответственном обращении с животными. В настоящее время его дорабатывают после общественного обсуждения. Владельцы питомцев должны будут обязательно
Всех накормить, выгулять, поиграть и приласкать. Забот много. В приюте Анастасии Лашкевич 51 собака и несколько котов. Девушка выхаживает и травмированных питомцев. Например, одной кошке люди сломали позвоночник, в результате отказали задние лапы.
Тяжелая судьба почти у всех питомцев приюта. Некоторых выбросили из дома в морозы, а кого-то били и издевались. После такого обращения животным сложно доверять людям. До сих пор они не подпускают никого, кроме Анастасии. На всех собак и кошек в месяц нужно около 450 килограммов корма. Содержать приют помогают волонтеры.
В новом законе ответственность за жестокое обращение с животными ужесточат. Обязательным станет чипирование. Питомец Анны Лукошкиной процедуру уже прошел.
Все ради путешествий и контроля за питомцем. Потерялся – можно легко найти. Микросхема размером с рисовое зернышко. Животное получает электронный паспорт – номер из 15 цифр. Стоит процедура около 50 белорусских (1,5 тысячи российских рублей).
«Я считаю, что это доступно. Эта процедура занимает буквально три минутки, собака ничего не чувствует, никак не обезболивают. Просто вносят иглу в холку, и вносится чип. Потом его «пикают», чтобы проверить», – рассказала владелица собаки Анна Лукошкина.
Всех собак и кошек теперь нужно будет зарегистрировать, о переезде или гибели питомца – сообщать властям. В одной квартире сможет жить неограниченное количество животных, но только при подходящих условиях.
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Владельцы питомцев должны будут чипировать и регистрировать четвероногих, а за причинение вреда или умышленное убийство питомца ужесточат ответственность.
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