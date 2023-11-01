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Новые правила обращения с животными введут в Беларуси

01.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые правила обращения с животными введут в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси готовят закон об ответственном обращении с животными. В настоящее время его дорабатывают после общественного обсуждения. Владельцы питомцев должны будут обязательно чипировать и регистрировать четвероногих, а за причинение вреда или умышленное убийство питомца ужесточат ответственность, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Всех накормить, выгулять, поиграть и приласкать. Забот много. В приюте Анастасии Лашкевич 51 собака и несколько котов. Девушка выхаживает и травмированных питомцев. Например, одной кошке люди сломали позвоночник, в результате отказали задние лапы.

«Там вроде бы есть импульс какой-то, но надо, конечно... Сейчас она пойдет на передержку, с ней будут работать», – сказала женщина о кошке.

Тяжелая судьба почти у всех питомцев приюта. Некоторых выбросили из дома в морозы, а кого-то били и издевались. После такого обращения животным сложно доверять людям. До сих пор они не подпускают никого, кроме Анастасии. На всех собак и кошек в месяц нужно около 450 килограммов корма. Содержать приют помогают волонтеры.

«Кто-то помогает систематически: раз в месяц четыре упаковки корма отдает, плюс люди, у которых, например, животное не ест корм, отдают. Если животное ушло, умерло, тоже отдают корм. Очень много, на самом деле, людей, которые в этой теме. Это очень приятно, потому что одному такое тянуть – это непосильный труд», – рассказала хозяйка приюта для животных Анастасия Лашкевич.

В новом законе ответственность за жестокое обращение с животными ужесточат. Обязательным станет чипирование. Питомец Анны Лукошкиной процедуру уже прошел.

Все ради путешествий и контроля за питомцем. Потерялся – можно легко найти. Микросхема размером с рисовое зернышко. Животное получает электронный паспорт – номер из 15 цифр. Стоит процедура около 50 белорусских (1,5 тысячи российских рублей).

«Я считаю, что это доступно. Эта процедура занимает буквально три минутки, собака ничего не чувствует, никак не обезболивают. Просто вносят иглу в холку, и вносится чип. Потом его «пикают», чтобы проверить», – рассказала владелица собаки Анна Лукошкина.

Всех собак и кошек теперь нужно будет зарегистрировать, о переезде или гибели питомца – сообщать властям. В одной квартире сможет жить неограниченное количество животных, но только при подходящих условиях.

«Будет учитываться, условно говоря, пространство, освещенность, воздухообмен, необходимое количество пищи и воды для каждого животного, собака это или кошка, и в зависимости от породы животного», – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Мария Василевич.

Законопроект об ответственном обращении с животными уже вынесли на общественное обсуждение. Белорусы прислали десятки вопросов и предложений. С их учетом правила доработают.



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Владельцы питомцев должны будут чипировать и регистрировать четвероногих, а за причинение вреда или умышленное убийство питомца ужесточат ответственность.
 
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