Останки погибших в годы Великой Отечественной войны перезахоронили в Беларуси

«Когда мы вскрываем и видим, что люди пытались выбраться. Когда их засыпали землей, они лезли наверх, пытались спастись. Что матери закрывали своих детей. Ком стоит в горле. К этому равнодушным быть нельзя», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

За последний год в Беларуси было найдено более 400 братских могил. Поисковые работы продолжаются.