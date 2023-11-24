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Останки погибших в годы Великой Отечественной войны перезахоронили в Беларуси

24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны перезахоронили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Недалеко от Минска перезахоронили останки 741 человека. Они были замучены фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».

Массовое захоронение нашли специалисты Белгосуниверситета при помощи местного жителя. В могиле рядом с останками людей найдены их личные вещи: расчески, зубные щетки, часы и многое другое. Дело расследовали сотрудники Генпрокуратуры. Они установили, что среди погибших были как военные, так и мирные жители. Причем, по словам экспертов, многие из них были захоронены заживо.

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«Когда мы вскрываем и видим, что люди пытались выбраться. Когда их засыпали землей, они лезли наверх, пытались спастись. Что матери закрывали своих детей. Ком стоит в горле. К этому равнодушным быть нельзя», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

За последний год в Беларуси было найдено более 400 братских могил. Поисковые работы продолжаются.



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Теги: Минск
 
 
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В могиле рядом с останками людей были обнаружены их личные вещи: расчески, зубные щетки, часы и многое другое.
 
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