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Останки погибших в годы Великой Отечественной войны перезахоронили в Беларуси
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Недалеко от Минска перезахоронили останки 741 человека. Они были замучены фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24».
Массовое захоронение нашли специалисты Белгосуниверситета при помощи местного жителя. В могиле рядом с останками людей найдены их личные вещи: расчески, зубные щетки, часы и многое другое. Дело расследовали сотрудники Генпрокуратуры. Они установили, что среди погибших были как военные, так и мирные жители. Причем, по словам экспертов, многие из них были захоронены заживо.
«Когда мы вскрываем и видим, что люди пытались выбраться. Когда их засыпали землей, они лезли наверх, пытались спастись. Что матери закрывали своих детей. Ком стоит в горле. К этому равнодушным быть нельзя», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
За последний год в Беларуси было найдено более 400 братских могил. Поисковые работы продолжаются.
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В могиле рядом с останками людей были обнаружены их личные вещи: расчески, зубные щетки, часы и многое другое.
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