«Хочу зарабатывать больше $ 50 тысяч в месяц». Зачем белорус создал трэвел-блог и набирает миллионы просмотров, путешествуя по России

Источник материала: ProBusiness



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Жизнь белорусского трэвел-блогера и автора youtube-канала « Едзем » Артема Рындевича наглядно показывает, что если ты в чем-то хорош и получаешь удовольствие от процесса — не разменивайся на скучную работу ради денег. Рано или поздно они все равно придут, главное — идти к мечте достаточно упорно. Путь Артема к карьере блогера это отлично доказывает: уже в подростковом возрасте парень не выпускал камеру из рук, но поверить в то, что это увлечение станет чем-то большим, смог только через 10 лет, пройдя сквозь череду проб и ошибок в разных бизнесах. Поговорили с блогером о том, как войти в эту сложную профессию, сколько можно заработать на ролике и почему нам всем важно путешествовать.

«Любил камеру с детства, но пошел учиться на инженера-строителя, чтобы продолжить дело отца»

— Я родом из небольшой деревни Литва в Минской области, где наша семья жила довольно скромно. В начале 2000-х отец постепенно развивал свой строительный бизнес и со временем стал крупным предпринимателем в Беларуси и России. А я всю жизнь смотрел на то, как он ищет новые возможности, и старался впитать этот опыт. Наверное, поэтому сейчас мне совсем не страшно придумывать новые идеи и воплощать их в реальность.

Мы переехали в Минск, когда я пошел в 6 класс, и помню, что было трудно адаптироваться к новой школе: раньше я учился на белорусском языке. Кстати, как раз тогда появились первые телефоны с камерой, и уже в 13 лет я умудрялся снимать самодельные триллеры и детективы, хотя сейчас даже не смогу вспомнить, как именно все это монтировалось, но именно так я впервые прикоснулся к съемкам. Эти забавы не стали для меня сверхважным увлечением, потому что в приоритете стояла учеба. Я закончил школу с золотой медалью и поступил на инженера-строителя, чтобы позже продолжить семейный бизнес.

Я не сильно горел этой специальностью, поэтому на 2 курсе задние парты аудиторий университета стали местом моего погружения в искусство монтажа. Я изучал различные эффекты, выяснял, как устроены редакторы Adobe Premiere, Adobe After Effects. Долго искать поле для применения новых навыков не пришлось — я начал снимать ролики для разных студенческих команд и организаций, а еще много контента делал для друзей. Мне нравилось фиксировать разные моменты, чтобы спустя годы можно было собраться и заново пережить те веселые встречи.





Уже тогда у меня классно получалось: было свое видение того, как сделать материал захватывающим. Помню, что монтаж одного ролика стоил примерно $ 400−500 (в 2012 году это было больше, чем средняя зарплата по стране). Конечно, было очень приятно, но главное — рабочий процесс вообще не замечался, потому что это приносило удовольствие.

На старших курсах встал выбор между увлечениями и учебой. А я все еще не относился к съемкам и монтажу как к своему призванию, поэтому сделал выбор в пользу образования. Обучение на инженера — это реально сущий ад с огромным количеством чертежей, но мне хотелось закончить начатое.

Как только получил диплом, сразу пошел работать в компанию отца. Сначала рисовал проекты, а позже занимал разные управленческие должности в компании. К сожалению, за несколько лет работы я четко понял, что там мне не очень интересно, и пришло время искать новые возможности.

Знакомый подбросил идею — создать мобильную игру «Cryptocracy», где небольших персонажей нужно было объединять в крупные системы. Если кратко, то это была интеллектуальная игра о капитализме в стиле match3, но ставка на чрезмерную сложность нас и погубила. Мы ездили на разные зарубежные конференции, чтобы запитчиться, но не смогли продать эту идею. Проект прожил около 18 месяцев, а на его развитие мы потратили из своего кармана десятки тысячи долларов.

Так что мой главный совет начинающим предпринимателям — перед запуском узнайте есть ли у рынка потребность в вашем продукте, а еще лучше протестируйте все на MVP.





«Устал от неинтересных проектов и сорвался в большое путешествие по Беларуси на пару с камерой»

Мои первые путешествия в жизни были, естественно, с родителями. Раз в год мы стабильно выбирались в Европу и смотрели новые места. Мне было очень интересно, и я всегда тащился от неизведанных направлений. Это здорово вдохновляло.

Кстати, я родился с длинным черным чубом на лбу, и местные бабушки говорили, что меня ждет судьба большого путешественника. Так оно и сложилось.

Впервые страсть к камере и любовь к путешествиям соединились, когда я сорвался на поездку по Беларуси во время пандемии. С камерой ездил и до этого, но на сей раз была четкая цель — снять первое видео для блога. Если честно, то я просто психанул и отправился в трип, потому что не мог найти дело для души и нужно было отвлечься от череды тяготевших проектов. Первым пунктом назначения стали меловые карьеры под Могилевом. В тот момент было очень сложно преодолевать себя и рассказывать что-то на камеру, но я втянулся и быстро смонтировал первый материал. На тот момент в Instagram у меня было всего лишь 300 подписчиков, но они очень тепло оценили результат и дали понять, что это мое. Тогда я решил, что пришло время транслировать свое творчество на публику.





Я отснял целую серию фильмов о белорусских локациях и назвал проект «Едзем», чтобы подчеркнуть его связь с нашей страной. Некоторые ролики набрали больше 100 тысяч просмотров, а число подписчиков превысило 10 тысяч, что по меркам Беларуси довольно много. Но даже с учетом таких успехов мне пришлось сделать серьезное усилие и действительно поверить в то, что это больше не хобби, а мой основной способ самореализации. Первый год канал вообще не приносил денег, а когда подключилась монетизация на Youtube, то речь шла о суммах в $ 50−100 в месяц. Ко мне вообще не обращались местные рекламодатели, а все потому что в Беларуси, фактически, нет туристического рынка. Все держится на инициативе локальных энтузиастов, которые из любви к малой родине готовы вкладываться в местный туризм.

Среди всех поездок больше всего мне запомнились Голубые озера возле Нарочи. Как по мне, там самая красивая природа в Беларуси. А вообще очень радует то, что благодаря моему блогу многие люди, наконец-то, увидели, что в нашей стране есть что посмотреть.





«Чтобы расти, решил показывать людям туризм в России»

Когда я объехал десятки белорусских маршрутов, понял, что нужно делать шаг вперед и превращать блог в международную историю. Выбор стоял между Европой и Россией, и тогда мне казалось, что в европейском направлении слишком серьезная конкуренция с крупными украинскими блогерами. Оценив все за и против, я сделал ставку на Россию и отправился в Дагестан.

Это сейчас о нем уже все знают, а тогда мне говорили «Не езжай туда, там до сих пор опасно», хотя это бред полнейший.

Можно сказать, что тогда я стал настоящим амбассадором Дагестана и мое первое видео о нем ворвалось в тренды, собрав три миллиона просмотров. Кстати, это произошло спустя несколько недель после начала боевых действий в Украине. Тогда я думал, что ролик никому вообще не нужен, но все равно опубликовал и, как оказалось, люди хотели найти какую-то отдушину. Я был на седьмом небе от счастья, потому что транслировал окружающим радость и вдохновение в такие сложные времена. На волне успеха меня сразу заметили, и канал получил первые рекламные интеграции.





Но после Дагестана меня ждало быстрое разочарование. Новые ролики не набирали и сотни тысяч просмотров, а я впал в депрессию. Казалось, что все усилия бесполезны, но воля все же нашлась и я продолжил работать. И вдруг сначала залетает ролик про Алтай, а потом про Мурманскую область, и ситуация постепенно выправляется. Теперь просмотры стабильно пробивают планку в 300 тысяч.





За время существования блога у меня сформировалась собственная концепция путешествий. В каждой поездке я нахожу местного жителя, который показывает мне и зрителям новые горизонты. Как бы ты ни готовился к путешествию, местный житель расскажет то, чего нельзя найти в интернете. А мне всегда очень интересно исследовать жизнь обычных людей и сквозь их призму смотреть на историю целых регионов.

Думаю, что моим самым необычным путешествием стала поездка на Шантарские острова — архипелаг в Хабаровском крае, где киты раз в год приплывают в бухту и есть возможность поплавать на доске прямо над ними.





Я купил 10-дневный тур за 250 тысяч рублей и двое суток добирался из Хабаровска до пункта назначения. А когда мы приехали, лагерь накрыло тихоокеанским тайфуном с адским дождем и ветром. Так мы просидели в палатках почти весь тур, и только в последний день тайфун, наконец-то, закончился. Я буквально умолял организаторов перекинуть меня в другую группу, чтобы встретиться с китами и снять хоть какой-то контент. Мы действительно увидели китов и даже поплавали с ними прямо в океане. Это не сравнить ни с чем, а сама история получилась просто невообразимой.





Вообще мне постоянно везет в поездках, особенно если речь про удивительных людей. Например, в Северной Осетии я встретил дедулю, который работал смотрителем лавин. Он дал мне бинокль и показал разные любопытные вещи в горах. Когда я монтировал новый выпуск, выяснил, что этот человек во времена СССР был профессиональным альпинистом и восходил на Эверест.

А еще мне очень запомнилась семья на Камчатке, которая владеет собачьим питомником. Каждую зиму они устраивают экспедиции на собачьих упряжках и полностью пересекают огромный полуостров.

«Цель — стать самым известным русскоязычным трэвел-блогером и зарабатывать 5 миллионов российских рублей в месяц»

Я думаю, что с каждым годом порог входа на YouTube возрастает и речь не только о качестве съемок. Очень важно транслировать через камеру свое состояние и показывать эмоции, чтобы люди проживали этот опыт вместе с тобой. Всем очень интересно смотреть на жизненные истории обычных людей на стыке влога и фильма. Я сам называю этот формат «флогом».



Есть еще одна фишка YouTube — каждый раз необходимо немного рассказывать о себе в начале видео, чтобы новые люди понимали контекст. Так будет больше шансов найти новых подписчиков. Ну и не стоит забывать о том, что нужно стабильно выпускать свои ролики. Не обязательно делать это слишком часто, главное — регулярно напоминать публике о себе.

Раньше я занимался монтажом самостоятельно, но в какой-то момент понял, что больше меня ни на что не хватает и стал делегировать. Теперь я снимаю 5−7 дней практически нон-стопом, а потом привожу с собой около 15 часов материала и около терабайта данных. Тут в дело вступает монтажер, и в течение 6 недель эти 15 часов материала превращаются в крутой 2-часовой выпуск.

На стабильный заработок я вышел только полгода назад, а до этого еще полгода просто отбивал расходы на поездки. Сейчас с одного видео я зарабатываю примерно 550 тысяч российских рублей (около $ 6250, — прим. «Про бизнес»), но туда включены расходы на ассистента, монтаж и саму поездку. Получается, что прибыль не такая впечатляющая. Тут еще нужно учитывать, что мои аппетиты постоянно растут, а путешествия становятся все более сложными и изобретательными, а значит расходы на продакшн увеличиваются. Моя главная финансовая цель — выйти на уровень ежемесячного дохода в 5 миллионов рублей (почти $ 57 тысяч, — прим. «Про бизнес»).





Я верю в то, что деньги приходят тем, кто делает что-то по душе. Своим творчеством я хочу приносить людям радость и вдохновение, показывая, насколько мир разнообразен и красив. Мои ролики как бы противопоставляются той негативной повестке, которая повсеместно нас охватила.

Сейчас на моем канале больше 100 тысяч подписчиков и я не намерен останавливаться. Люди уже стали узнавать меня на улицах, а недавно я вообще встретил подписчицу, когда мы, как туристы, летели в Мурманск. У меня есть мечта стать самым известным трэвел-блогером на русском языке, а вместе с этим получить золотую кнопку YouTube.