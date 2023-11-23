Лукашенко: Нужно найти новые решения по укреплению безопасности государств ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретил лидеров глав государств – членов ОДКБ. Отсутствовал только лидер Армении, о чем он предупредил заранее, подчеркнув, что почву для выхода из организации Ереван не готовит. Подробнее рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Александр Лукашенко, хозяин мероприятия, коллег по традиции и по протоколу встречал лично. Погода в Минске стоит зимняя, внезапно – снегопад и метель, поэтому коммунальным службам пришлось с утра расчищать подъезды ко Дворцу Независимости. Встрече катаклизмы природы не помешали. Обсудили все, что запланировали. Не было на саммите премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О том, что не поедет в Минск, он предупредил заранее.

Уже на встрече президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2023 год стремительным в плане развития геополитической обстановки. Но цели, которые ставила Беларусь в год своего председательства в ОДКБ, достигнуты. Прошли совместные военные учения. Страны тренировались противодействовать транснациональным угрозам, наркотрафику и чрезвычайным ситуациям.

«На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств-членов ОДКБ в целях укрепления самой организации, а также обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что вопросы безопасности нужно решать только коллективно. Он не раз призвал оставить любые разногласия ради мира.

«На повестке актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ и в мире в целом. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств», – добавил лидер Беларуси.

В 2024 году председательство в ОДКБ примет Казахстан. Во время саммита Касым-Жомарт Токаев представил свое видение развития организации на предстоящий год.