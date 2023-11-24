Нотариусы стран СНГ договорились упростить оборот документов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В будущем году нотариаты стран СНГ планируют ввести электронный документооборот. Это позволит упростить работу со справками и официальными бумагами, передает телеканал «МИР 24».

Как заявила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, цифровые заявления, завещания, свидетельства можно будет предъявить в другой стране Содружества без копии. Для этого создадут доверенные третьи стороны.

«Такие организации в нескольких странах уже существуют. Они позволяют электронный документ, созданный и защищенный в соответствии с законодательством одного государства, проверить на подлинность и целостность и подтвердить, что в этот документ не вносились изменения и что он не подвергался каким-то ревизиям, что содержанию этого документа можно доверять», – рассказала председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко.

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