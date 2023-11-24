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Нотариусы стран СНГ договорились упростить оборот документов
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В будущем году нотариаты стран СНГ планируют ввести электронный документооборот. Это позволит упростить работу со справками и официальными бумагами, передает телеканал «МИР 24».
Как заявила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко, цифровые заявления, завещания, свидетельства можно будет предъявить в другой стране Содружества без копии. Для этого создадут доверенные третьи стороны.
Главы профильных палат Содружества обсудили в Минске перспективы дальнейшего сотрудничества. Один из ключевых вопросов – цифровизация нотариальной деятельности.
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Цифровые заявления, завещания, свидетельства можно будет предъявить в другой стране Содружества без копии.
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