Токаев: Риторика ОДКБ должна быть жесткой, но предельно корректной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что заявления ОДКБ не должны создавать впечатление, будто страны-участники кого-то боятся. В связи с этим президент отметил важность жесткости и корректности в риторике международной организации.

Лидер государства подчеркнул, что при разработке тактики поведения ОДКБ на мировой арене необходимо иметь в виду существующие угрозы и вызовы современности. Об этом сообщает пресс-служба Токаева со ссылкой на слова президента.