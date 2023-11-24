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Токаев: Риторика ОДКБ должна быть жесткой, но предельно корректной

24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что заявления ОДКБ не должны создавать впечатление, будто страны-участники кого-то боятся. В связи с этим президент отметил важность жесткости и корректности в риторике международной организации.

Лидер государства подчеркнул, что при разработке тактики поведения ОДКБ на мировой арене необходимо иметь в виду существующие угрозы и вызовы современности. Об этом сообщает пресс-служба Токаева со ссылкой на слова президента.

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«Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств-участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи», – заявил казахстанский лидер.

По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности продемонстрировала собственные достижения в качестве авторитетного военно-политического союза. Он также подчеркнул, что в будущем участников объединения ожидают новые вызовы, которые должны соответствовать конструктивному настрою входящих в его состав государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что совместная деятельность в рамках ОДКБ способствует сплочению государств.



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Глава Республики Казахстан подчеркнул, что заявления ОДКБ не должны создавать впечатление, будто страны-участники кого-то боятся.
 
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