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Токаев: Риторика ОДКБ должна быть жесткой, но предельно корректной
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что заявления ОДКБ не должны создавать впечатление, будто страны-участники кого-то боятся. В связи с этим президент отметил важность жесткости и корректности в риторике международной организации.
Лидер государства подчеркнул, что при разработке тактики поведения ОДКБ на мировой арене необходимо иметь в виду существующие угрозы и вызовы современности. Об этом сообщает пресс-служба Токаева со ссылкой на слова президента.
По его словам, Организация Договора о коллективной безопасности продемонстрировала собственные достижения в качестве авторитетного военно-политического союза. Он также подчеркнул, что в будущем участников объединения ожидают новые вызовы, которые должны соответствовать конструктивному настрою входящих в его состав государств.
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Глава Республики Казахстан подчеркнул, что заявления ОДКБ не должны создавать впечатление, будто страны-участники кого-то боятся.
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