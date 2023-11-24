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Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания

24.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания

Агентство AMDG запускает ежегодное исследование по оценке цифровой зрелости бизнеса в Беларуси ― Digital Maturity.

Участники исследования смогут узнать уровень развития компании, слабые и сильные стороны бизнеса и получить персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.

Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией.

Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания

Digital Maturity (цифровая зрелость) оценивается по шести факторам:

  • Работа с целевой аудиторией.
  • Креативы.
  • Донесение рекламного сообщения.
  • Аналитика.
  • Автоматизация процессов.
  • Совершенство внутренней организации.

На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:

  1. отсутствующий;
  2. начальный; 
  3. фрагментарный;
  4. интегрированный;
  5. максимальный.

Исследование проводится с 2021 года. Ознакомиться с полученными данными прошлых лет можно здесь.

Как пройти опрос Digital Maturity?

Для участия в исследовании, пожалуйста, оставьте заявку, мы пришлем вам анкету.

 Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания

Результаты исследования будут опубликованы в начале 2024 года.

 
 
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Агентство AMDG запускаетежегодное исследование по оценке цифровой зрелости бизнеса в Беларуси ― Digital Maturity.
 
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