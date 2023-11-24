 Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания

Источник материала: ProBusiness

Агентство AMDG запускает ежегодное исследование по оценке цифровой зрелости бизнеса в Беларуси ― Digital Maturity .

Участники исследования смогут узнать уровень развития компании, слабые и сильные стороны бизнеса и получить персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.

Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией.





Digital Maturity (цифровая зрелость) оценивается по шести факторам:

Работа с целевой аудиторией.

Креативы.

Донесение рекламного сообщения.

Аналитика.

Автоматизация процессов.

Совершенство внутренней организации.

На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:

отсутствующий; начальный; фрагментарный; интегрированный; максимальный.

Исследование проводится с 2021 года. Ознакомиться с полученными данными прошлых лет можно здесь .

Как пройти опрос Digital Maturity?

Для участия в исследовании, пожалуйста, оставьте заявку, мы пришлем вам анкету.





Результаты исследования будут опубликованы в начале 2024 года.