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Оцените, на каком уровне цифровой зрелости находится ваша компания
24.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Агентство AMDG запускает ежегодное исследование по оценке цифровой зрелости бизнеса в Беларуси ―
Участники исследования смогут узнать уровень развития компании, слабые и сильные стороны бизнеса и получить персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли.
Digital Maturity (цифровая зрелость) ― это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией.
Digital Maturity (цифровая зрелость) оценивается по шести факторам:
На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:
Исследование проводится с 2021 года. Ознакомиться с полученными данными прошлых лет можно
Как пройти опрос Digital Maturity?
Для участия в исследовании, пожалуйста, оставьте заявку, мы пришлем вам анкету.
Результаты исследования будут опубликованы в начале 2024 года.
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Агентство AMDG запускаетежегодное исследование по оценке цифровой зрелости бизнеса в Беларуси ― Digital Maturity.
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