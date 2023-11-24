Погода в СНГ: метель бушует в Казахстане, сильный ветер разгуливает по Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный ветер и снег оставили без электричества более 300 населенных пунктов Беларуси, сообщила пресс-служба Минэнерго республики. В каких еще странах Содружества разгуливают ветер и метель, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстану достались метели, гололед и снег с дождем. Неласковая погода почти по всей республике. Аэропорт Уральска – это запад страны – отменяет рейсы. Там минус 11. Жителям юга республики досталось немного тепла. Напор ледяного воздуха ослабел. Осадки взяли перерыв, но в горах погода слишком непредсказуема. В одиночку в походы лучше не ходить, предупреждают спасатели. Накануне в Бутаковском ущелье туристка из Кыргызстана повредила ногу. В четыре часа утра ее обнаружили спасатели и доставили в больницу.

Беларусь

В Беларуси разгуливает сильный ветер – порывы до 20 метров в секунду. В стране объявили «оранжевый» уровень опасности. Продолжает идти снег. В такую погоду на дорогах скользко. Коммунальщики посыпают пешеходные дорожки песком и солью. Только в Бресте заготовили более 20 тысяч тонн специальных смесей. В уборке улиц задействовали и спецтехнику.