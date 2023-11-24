Лукашенко проводил Путина в аэропорт после саммита ОДКБ в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После саммита президенты России и Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались с глазу на глаз. Во Дворце Независимости лидера обсудили актуальные вопросы, передает «МИР 24».

Далее разговор продолжили в автомобиле. Для поездки главы государств выбрали машину представительского класса российского производства. Президент Беларуси проводил коллегу в аэропорт.

Беларусь завершает председательство в ОДКБ, эстафету принимает Казахстан. Следующий саммит лидеров Организации пройдет через год в Астане.