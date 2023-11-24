|
Лукашенко проводил Путина в аэропорт после саммита ОДКБ в Минске
24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После саммита президенты России и Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались с глазу на глаз. Во Дворце Независимости лидера обсудили актуальные вопросы, передает «МИР 24».
Далее разговор продолжили в автомобиле. Для поездки главы государств выбрали машину представительского класса российского производства. Президент Беларуси проводил коллегу в аэропорт.
Беларусь завершает председательство в ОДКБ, эстафету принимает Казахстан. Следующий саммит лидеров Организации пройдет через год в Астане.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сначала президенты России и Беларуси пообщались с глазу на глаз во Дворце Независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)