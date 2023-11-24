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Лукашенко проводил Путина в аэропорт после саммита ОДКБ в Минске

24.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

После саммита президенты России и Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались с глазу на глаз. Во Дворце Независимости лидера обсудили актуальные вопросы, передает «МИР 24».

Далее разговор продолжили в автомобиле. Для поездки главы государств выбрали машину представительского класса российского производства. Президент Беларуси проводил коллегу в аэропорт.

Беларусь завершает председательство в ОДКБ, эстафету принимает Казахстан. Следующий саммит лидеров Организации пройдет через год в Астане.



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Сначала президенты России и Беларуси пообщались с глазу на глаз во Дворце Независимости.
 
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