Победителей кинофестиваля «Листопад» наградили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске закрылся международный кинофестиваль «Листопад». Авторов лучших картин наградили в нескольких номинациях. По традиции свой приз вручила и телерадиокомпания «МИР», передает корреспондент телеканала «Мир 24» Александра Кулакова.

У сестер-близняшек Элины и Алены на двоих не только одна фамилия, но и одна профессия. Художники-мультипликаторы приехали из Татарстана. На минский кинофестиваль привезли анимационное стихотворение или, как говорят девушки, анимацыйны верш «Вечарынка».

«Это вдохновляет! Потому что хочется, чтобы о Янке Купале знали не только в Беларуси, но и в России. Каждое его стихотворение заполняет душу и греет сердце. Мы считаем, что его творчество стоит наравне с шекспировскими произведениями. Это мировое значение», – рассказали Элина и Алена Абызовы.

Мультфильм согрел и сердца представителей минского филиала телерадиокомпании «МИР». По традиции много лет подряд на кинофестивале сотрудники «МИРа» вручают свой специальный приз.

«Как мы могли пройти мимо этого анимационного фильма, где своего рода коллаборация российского и белорусского? Я поздравляю и благодарю авторов за любовь к нашей стране!» – отметила главный редактор студии радио Представительства МТРК «Мир» в Беларуси Ирина Марьянова.

Международный кинофестиваль «Листопад» – это не про кассовые сборы. «За гуманизм и духовность в кино» – специальный приз от президента Беларуси получила Анна Чернакова, режиссер российской картины «Катя-Катя». Награды в номинации «Кино без границ» уехали в Туркменистан и Узбекистан. Отметили на сцене и дебют молодого белорусского режиссера Кирилла Халецкого под названием «Киношники».

«Это только дебют. Дальше – больше. Белорусскому кино быть. Спасибо большое!» – сказал Кирилл Халецкий на вручении награды.

В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы. На конкурсе – около ста картин. Победа, конечно, важна, но еще важнее для творческих людей новые идеи, которые можно реализовать.

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