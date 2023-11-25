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Победителей кинофестиваля «Листопад» наградили в Минске
25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске закрылся международный кинофестиваль «Листопад». Авторов лучших картин наградили в нескольких номинациях. По традиции свой приз вручила и телерадиокомпания «МИР», передает корреспондент телеканала «Мир 24» Александра Кулакова.
У сестер-близняшек Элины и Алены на двоих не только одна фамилия, но и одна профессия. Художники-мультипликаторы приехали из Татарстана. На минский кинофестиваль привезли анимационное стихотворение или, как говорят девушки, анимацыйны верш «Вечарынка».
Мультфильм согрел и сердца представителей минского филиала телерадиокомпании «МИР». По традиции много лет подряд на кинофестивале сотрудники «МИРа» вручают свой специальный приз.
Международный кинофестиваль «Листопад» – это не про кассовые сборы. «За гуманизм и духовность в кино» – специальный приз от президента Беларуси получила Анна Чернакова, режиссер российской картины «Катя-Катя». Награды в номинации «Кино без границ» уехали в Туркменистан и Узбекистан. Отметили на сцене и дебют молодого белорусского режиссера Кирилла Халецкого под названием «Киношники».
В номинациях: игровые, документальные, детские и молодежные фильмы. На конкурсе – около ста картин. Победа, конечно, важна, но еще важнее для творческих людей новые идеи, которые можно реализовать.
Кроме премьерных показов, были и встречи со звездами, и мастер-классы. В этом году на кинофестиваль заявили более двух тысяч картин из 107 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Это рекорд. В следующем году ждут новый.
Гран-при «Золото «Листопада» уедет в Россию. Приз получила картина «Портной из Бруклина» режиссера Евгения Серова.
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По традиции свой приз вручила и телерадиокомпания «МИР», его получили художники-мультипликаторы из Татарстана.
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