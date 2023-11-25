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Экзотические фрукты вырастили в Ботаническом саду Минска

25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экзотические фрукты вырастили в Ботаническом саду Минска
 Фото: МТРК «Мир»

За окном снег, а в минском Ботаническом саду созрели лимоны, мандарины, бананы и даже папайя, но рвать плоды нельзя. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала, почему.

Одни фотографируются с лимонами, другие – с мандаринами. Привлекает не только яркий фон, но и аромат цитрусовых. Посетители пытаются даже сорвать плоды, но этого делать нельзя.

«Оранжерея создана не для того, чтобы здесь покушать, а для того, чтобы как можно больше людей увидело, как могут плодоносить, цвести эти растения. Ничего собирать здесь нельзя», – отметила, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси Маргарита Стома.

Бананы, папайя, апельсины растут под стеклянным куполом. Для них создали условия как в субтропиках. Такие, как у них на родине в Индии и Юго-Восточной Азии. Сорта подобраны по схожести роста. Растения не мешают друг другу и плодоносят дважды в год.

«Оптимальная температура, чтобы вырастить цитрусы в летнее время нужна плюс 20-26 градусов, в зимнее время им нужна такая прохладная зимовка, то есть оптимальная температура 12-16 градусов», – отметил ведущий инженер лимонария Александр Архаров.

Эту экзотическую коллекцию фруктовых деревьев в Ботаническом саду одним из первых начал собирать Антон Алехна. Ей уже больше 30 лет. Он постоянно пополняет свой сад. Из последних – кумкват Маргарита или маленькие мандарины, который приобрели в питомнике в Минске. Есть и сорта лимонов, которые он вывел сам.

«Здесь вот, например, у нас карликовое есть, высокорослое есть и низкорослое, которое для квартир выращивают. Есть которое дерево для красоты. Это впервые у нас в Беларуси мы начали выращивать такое. Опыты различные проводим», – рассказал старший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Антон Алехна.

Обычно цитрусовые размножают весной или в начале лета. Черенки можно купить, и вырастить южный плод даже дома. Мандарины и лимоны по вкусу будут такими же, как и в оранжерее.

В декабре в Ботаническом саду откроется пальмарий. В нем растут пальмы высотой больше 10 метров.



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Теги: Минск
 
 
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Рвать и употреблять такие фрукты нельзя. Оранжерея создана для того, чтобы люди смогли увидеть, как цветет и плодоносит растение.
 
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