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Экзотические фрукты вырастили в Ботаническом саду Минска
25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За окном снег, а в минском Ботаническом саду созрели лимоны, мандарины, бананы и даже папайя, но рвать плоды нельзя. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская узнала, почему.
Одни фотографируются с лимонами, другие – с мандаринами. Привлекает не только яркий фон, но и аромат цитрусовых. Посетители пытаются даже сорвать плоды, но этого делать нельзя.
Бананы, папайя, апельсины растут под стеклянным куполом. Для них создали условия как в субтропиках. Такие, как у них на родине в Индии и Юго-Восточной Азии. Сорта подобраны по схожести роста. Растения не мешают друг другу и плодоносят дважды в год.
Эту экзотическую коллекцию фруктовых деревьев в Ботаническом саду одним из первых начал собирать Антон Алехна. Ей уже больше 30 лет. Он постоянно пополняет свой сад. Из последних – кумкват Маргарита или маленькие мандарины, который приобрели в питомнике в Минске. Есть и сорта лимонов, которые он вывел сам.
Обычно цитрусовые размножают весной или в начале лета. Черенки можно купить, и вырастить южный плод даже дома. Мандарины и лимоны по вкусу будут такими же, как и в оранжерее.
В декабре в Ботаническом саду откроется пальмарий. В нем растут пальмы высотой больше 10 метров.
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Рвать и употреблять такие фрукты нельзя. Оранжерея создана для того, чтобы люди смогли увидеть, как цветет и плодоносит растение.
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