Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты Miss Europe Continental

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты «Европа Континенталь». Он прошел в Италии. Элеонора Качаловская до этого уже получила титул главной красавицы страны. По возвращении домой подиумная жизнь не закончилась, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Легкое движение кистей и естественная красота Элеоноры Качаловской подчеркнута. Поправлять макияж приходится несколько раз в день. Сейчас быть на высоте – уже работа.

«Я вообще обожаю быть без макияжа. Это мое любимое хобби. Однако сейчас, наверное, статус не совсем позволяет, потому что без макияжа я кажусь немного уставшей. Хотя это очень натурально», – подчеркнула девушка.

Преобразить себя Элеонора сама умеет не хуже визажистов. Перед поездкой на конкурс в Италию прошла специальное обучение. Покорять западный подиум ездила одна.

Подготовку костюмов перед выходом на подиум девушка никому не доверяет. Сама все гладит и отпаривает. Еще несколько дней назад здесь же ее восторженно встречали с самолета.

На европейский конкурс она везла более десяти нарядов. Задачи было две: утрамбовать одежду в чемоданы и привести ее после перелета в порядок.