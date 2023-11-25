|
Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты Miss Europe Continental
25.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белоруска стала первой вице-мисс конкурса красоты «Европа Континенталь». Он прошел в Италии. Элеонора Качаловская до этого уже получила титул главной красавицы страны. По возвращении домой подиумная жизнь не закончилась, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Легкое движение кистей и естественная красота Элеоноры Качаловской подчеркнута. Поправлять макияж приходится несколько раз в день. Сейчас быть на высоте – уже работа.
Преобразить себя Элеонора сама умеет не хуже визажистов. Перед поездкой на конкурс в Италию прошла специальное обучение. Покорять западный подиум ездила одна.
Подготовку костюмов перед выходом на подиум девушка никому не доверяет. Сама все гладит и отпаривает. Еще несколько дней назад здесь же ее восторженно встречали с самолета.
На европейский конкурс она везла более десяти нарядов. Задачи было две: утрамбовать одежду в чемоданы и привести ее после перелета в порядок.
Особое внимание – финальному наряду конкурсантки. Голубое платье со стразами фанаты уже прозвали «Беларусь синеокая». Главная задумка дизайнеров: отразить национальный колорит в современной интерпретации.
«Платье отражает всю красоту наших озер, рек, чистого неба над нашей землей. Мы вдохновлялись стилистикой ар-деко. Мы использовали атласы, сатины, глиттеры, ручной декор, вручную пришитый. Там действительно почти полторы тысячи единиц кристаллов, горного хрусталя, камней», – отметил руководитель салона-ателье Егор Кириченко.
Шесть выходов на сцену, отборочные туры и фотосессии. «Мисс Беларусь – 2023» готовилась к конкурсу несколько недель. Упор делала не только на дефиле, но и на английский. Разговаривать с жюри нужно было свободно.
Сейчас Элеонора Качаловская активно участвует в общественной жизни страны, занимается благотворительностью.
Титул «Мисс Беларусь – 2023» Элеонора Качаловская получила в сентябре. Корона подтвердила статус главной красавицы страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Элеонора Качаловская до этого уже получила титул главной красавицы страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)