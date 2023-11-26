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Освобождение Гомеля: как советским войскам удалось занять пункт обороны немцев?
26.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Мезин Ч./ТАСС
80 лет назад в ходе Гомельско-Речицкой операции был освобожден первый областной центр Беларуси – город Гомель. Как это было, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
«Он сразу начал тщательно отбирать людей, с которыми будет работать. Он был очень-очень внимателен к этому. Поэтому все, кого он отбирал, впоследствии проявились именно так, на что он рассчитывал», – рассказала дочь Барыкина.
Гитлеровцы взяли Гомель в ночь с 19 на 20 августа 1941 года. С первых же дней оккупации начались расправы над еврейским населением.
В городе были организованы лагеря: принудительного содержания для гражданских и пересыльный для военнопленных. Действовало шесть немецких спецслужб и тайная полиция ГФП. Подпольщикам и партизанам приходилось действовать крайне осторожно. Во время одного из заданий отряд Барыкина попал в окружение. Чтобы вырваться из кольца, нужно было перебраться через полноводную реку. Плавать умели не все.
Противник превратил Гомель в мощный пункт своей обороны. Советское командование понимало: взять город нахрапом не получится. Решили действовать внезапно. Где конкретно и у кого будет главный удар, до последнего не сообщали даже командующим армий. Еще одним неожиданным и, казалось бы, малосовместимым тактическим ходом стало взаимодействие танков и кавалерии.
Оставляя город, гитлеровцы минировали дома, дворы и подворотни. 80% центра превратилось в руины. Но 26 ноября 1943 над Гомелем водрузили алое знамя, а в Москве дали салют из 224 орудий.
В освобождении Гомеля участвовали писатель Александр Солженицын, будущий кардиохирург Николай Амосов, поэт Евгений Долматовский. Его стихи впоследствии станут знаменитой песней «Дорога на Берлин», где прозвучат слова: «С боем взяли город Гомель».
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Но 26 ноября 80 лет назад в ходе Гомельско-Речицкой операции был освобожден первый областной центр Беларуси. В Москве в этот день тогда дали салют из 224 орудий.
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