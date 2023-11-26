Освобождение Гомеля: как советским войскам удалось занять пункт обороны немцев?

«Он сразу начал тщательно отбирать людей, с которыми будет работать. Он был очень-очень внимателен к этому. Поэтому все, кого он отбирал, впоследствии проявились именно так, на что он рассчитывал», – рассказала дочь Барыкина.

Гитлеровцы взяли Гомель в ночь с 19 на 20 августа 1941 года. С первых же дней оккупации начались расправы над еврейским населением.

«Все должны были нашить лоскуты желтые на спине, на верхней одежде и на груди. Если выявляли, сразу же расстреливали на месте: отводили в сторону и все. Всех должны были разместить в четыре гетто. Через полтора месяца все узники гетто были расстреляны. Все четыре тысячи. Никто не уцелел», – отметил заместитель директора Гомельского областного музея военной славы: Константин Мищенко

В городе были организованы лагеря: принудительного содержания для гражданских и пересыльный для военнопленных. Действовало шесть немецких спецслужб и тайная полиция ГФП. Подпольщикам и партизанам приходилось действовать крайне осторожно. Во время одного из заданий отряд Барыкина попал в окружение. Чтобы вырваться из кольца, нужно было перебраться через полноводную реку. Плавать умели не все.

«Тогда он встал посреди реки в самом глубоком месте и говорил: «Братцы, не бойтесь! Я устою». По очереди те, кто не умел плавать, доскребались до него. Он брал его, переносил на тот берег. Простоял до последнего человека, пока не перевел всех через эту реку», – дополнила Эвелина Барыкина.

Противник превратил Гомель в мощный пункт своей обороны. Советское командование понимало: взять город нахрапом не получится. Решили действовать внезапно. Где конкретно и у кого будет главный удар, до последнего не сообщали даже командующим армий. Еще одним неожиданным и, казалось бы, малосовместимым тактическим ходом стало взаимодействие танков и кавалерии.

«Танки взламывали оборону, уничтожали технику. В прорыв вводились кавалерийские подразделения, которые не давали пехоте закрепиться немецкой, и вступали в бой. То есть, они не шли на пулеметы, а уничтожали отступающего противника. Уже стрелковые части, собственно говоря, зачищали тех, кто уцелел уже после кавалеристов», – сказал главный хранитель фондов Гомельского областного музея военной славы Игорь Хоришко.

Оставляя город, гитлеровцы минировали дома, дворы и подворотни. 80% центра превратилось в руины. Но 26 ноября 1943 над Гомелем водрузили алое знамя, а в Москве дали салют из 224 орудий.

В освобождении Гомеля участвовали писатель Александр Солженицын, будущий кардиохирург Николай Амосов, поэт Евгений Долматовский. Его стихи впоследствии станут знаменитой песней «Дорога на Берлин», где прозвучат слова: «С боем взяли город Гомель».