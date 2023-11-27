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Тысячи литров ядовитой «незамерзайки» изъяли в Беларуси

27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Тысячи литров ядовитой «незамерзайки» изъяли в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

15 тысяч литров некачественной стеклоомывающей жидкости изъяли в одной из фирм Беларуси. Чем опасна такая продукция, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В трех тысячах бутылок – 15 тысяч литров ядовитой жидкости. Токсичные для человека вещества. Контрафакт милиция обнаружила на одном из складов Минска.

«Жидкость была ввезена в Беларусь из соседней страны. Проводится дальнейшая проверка. Решается вопрос об утилизации изъятой продукции», – заявил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска Виталий Кабушев.

Использовать стеклоомывающую жидкость со знаком «минус» на этикетке автомобилисты начинают еще до прихода холодов. Благодаря спирту в составе она не замерзает даже при сильных морозах.

Для очищения стекла – моющие вещества, для приятного запаха – отдушки. На первый взгляд жидкость не несет никакой опасности, но только если покупать ее в проверенных местах.

«Чаще всего покупают белорусского производителя на этиловом спирте», – отметил продавец в магазине автотоваров.

На полках автомагазинов не один бренд бутылок с разноцветными жидкостями. Отличаются «омывайки» температурой замерзания: от минус 15 до минус 50. Автомобилистам продавцы советуют не экономить.

«Чем дороже омывающая жидкость, тем она более качественная. В ней содержатся поверхностно-активные вещества и большое количество спирта. Таким образом, вы в любом случае будете перестрахованы от замерзания где-то в дороге», – объяснил заведующий магазином автозапчастей Дмитрий Шабуневич.

Сертификаты соответствия на этот товар выдают в лаборатории. Основной ингредиент «омывайки» – этиловый спирт или изопропиловый. Такой товар безопасен, но подпольные производства часто выбирают вариант подешевле.

«Некоторые производители могут использовать более дешевый сырьевой компонент – метиловый спирт. Общеизвестно, что метанол – токсичный яд, при попадании в организм поражающий преимущественно нервную и сосудистую систему и обладающий выраженным кумулятивным действием», – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории промышленной токсикологии Вадим Василькевич.

По санитарным нормам на территории Евразийского экономического союза максимальное количество метанола в «омывайке» не должно превышать 0,05%. Однако каждый год эпидслужбы выявляют недобросовестных продавцов токсичной жидкостью. Их «точки» – на авторынках и на обочине дорог.



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Теги: Минск
 
 
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15 тысяч литров некачественной стеклоомывающей жидкости изъяли в одной из фирм Беларуси. Чем опасна такая продукция, узнала Елизавета Проявенко.
 
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