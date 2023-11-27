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Тысячи литров ядовитой «незамерзайки» изъяли в Беларуси
27.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
15 тысяч литров некачественной стеклоомывающей жидкости изъяли в одной из фирм Беларуси. Чем опасна такая продукция, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В трех тысячах бутылок – 15 тысяч литров ядовитой жидкости. Токсичные для человека вещества. Контрафакт милиция обнаружила на одном из складов Минска.
Использовать стеклоомывающую жидкость со знаком «минус» на этикетке автомобилисты начинают еще до прихода холодов. Благодаря спирту в составе она не замерзает даже при сильных морозах.
Для очищения стекла – моющие вещества, для приятного запаха – отдушки. На первый взгляд жидкость не несет никакой опасности, но только если покупать ее в проверенных местах.
«Чаще всего покупают белорусского производителя на этиловом спирте», – отметил продавец в магазине автотоваров.
На полках автомагазинов не один бренд бутылок с разноцветными жидкостями. Отличаются «омывайки» температурой замерзания: от минус 15 до минус 50. Автомобилистам продавцы советуют не экономить.
Сертификаты соответствия на этот товар выдают в лаборатории. Основной ингредиент «омывайки» – этиловый спирт или изопропиловый. Такой товар безопасен, но подпольные производства часто выбирают вариант подешевле.
«Некоторые производители могут использовать более дешевый сырьевой компонент – метиловый спирт. Общеизвестно, что метанол – токсичный яд, при попадании в организм поражающий преимущественно нервную и сосудистую систему и обладающий выраженным кумулятивным действием», – заявил ведущий научный сотрудник лаборатории промышленной токсикологии Вадим Василькевич.
По санитарным нормам на территории Евразийского экономического союза максимальное количество метанола в «омывайке» не должно превышать 0,05%. Однако каждый год эпидслужбы выявляют недобросовестных продавцов токсичной жидкостью. Их «точки» – на авторынках и на обочине дорог.
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15 тысяч литров некачественной стеклоомывающей жидкости изъяли в одной из фирм Беларуси. Чем опасна такая продукция, узнала Елизавета Проявенко.
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