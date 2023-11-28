«Посредники берут комиссию до 3% от суммы платежа». Какие проблемы сегодня есть с поставками fashion-товаров и стоит ли входить на этот рынок в 2024 году

Источник материала: ProBusiness

Ситуация в сфере fashion-ритейла в 2023 году — логичное продолжение тех трендов, которые сформировались в 2022-м и в течение предыдущих лет с ограничениями из-за пандемии. Участники рынка, с одной стороны, увидели дальнейший рост себестоимости и усложнение логистики, а с другой — снижение покупательской активности потребителей. «Эти факторы заставляют ритейлеров внимательно отслеживать расходы и находить новых поставщиков, маршруты поставок, а также расширять каналы продаж. Компании продолжают активно управлять ассортиментом и искать новые ниши, которые позволят диверсифицировать продажи и сохранить устойчивость бизнеса», — отмечает сооснователь российской компании Lestate , бренда-импортера и дистрибьютора оригинальной одежды, обуви и аксессуаров мировых спортивных и масс-маркет брендов, Роман Самсонов. «Про бизнес» узнал у эксперта, что еще происходит на рынке fashion-ритейла.

Роман Самсонов

Сооснователь бренда-импортера и дистрибьютора оригинальной одежды, обуви и аксессуаров Lestate

Тренды fashion-сегмента в 2023 году

— Сегодня участники рынка сталкиваются с небывалым ростом себестоимости продукции, потому что вынуждены закупать товар по параллельному импорту. Усугубляют ситуацию стремительный рост курса иностранных валют, а также дополнительные расходы в связи с усложнением логистики даже с «дружественными странами» и повышение стоимости кредитных средств. Из-за удлинения сроков доставки возни сезонные коллекции поступают в продажу с опозданием, а, соответственно, формируется недостаток релевантного продукта.

Хотя в 2023 году эта ситуация стала улучшаться благодаря поставкам по ранее размещенным предзаказам. И теперь потребитель снова получает актуальную коллекцию.

Еще одним позитивным трендом можно назвать восстановление конкуренции на рынке (сейчас уровень почти докризисный), однако потребительская активность и трафик в ТЦ продолжают снижаться месяц к месяцу.

Потребитель все больше отдает предпочтение менее дорогим торговым маркам, что заставляет российских ритейлеров более эффективно работать над поиском новых поставщиков, двигаться в сторону замены именитых брендов на собственные торговые марки, лучше работать с аналитикой и осуществлять более точные закупки продукции. Наша компания для поддержания оборота в условиях сокращающегося рынка сосредоточена на развитии всех каналов продаж — начиная от собственной розницы, а также e-commerce, и заканчивая оптовыми продажами.

Что конкретно изменилось

В прошлом году расходы модной розницы на логистику в среднем по рынку выросли на 20% , а стоимость материалов — ткани и фурнитуры — поднялась на 30%. В 2023 году рост чуть замедлится, но текущая экономико-политическая неопределенность будет подталкивать цены на транспорт, материалы и производство вверх. Компании, которые дистрибутируют спортивные и лайфстайл бренды, импортируют товары, не попадающие под санкции, но работают по параллельному импорту, так как все известные бренды отказываются делать прямые поставки товаров российским компаниям. Больше всего пострадали компании, работающие в сегменте роскоши, так как они попали под санкции: товары стоимостью свыше 300 евро за единицу не могут напрямую поставляться в нашу страну.



Фото: vsenashoping.ru

В результате эти компании вынуждены прибегать к сложным, многоступенчатым схемам логистики и оплаты таких товаров, чтобы они появились на полках люксовых магазинов.

Многие импортеры переориентировались на новые рынки, в частности ОАЭ и Китая, и это спровоцировало серьезное увеличение товарооборота через ключевые транспортные узлы, которые обслуживают эти направления. Например, порт в Новороссийске сильно перегружен и его инфраструктура не справляется с возросшим товаропотоком, а это, соотвественно, влияет на сроки поставки товара для розничных продаж. На таможне участились проверки импортируемого товара, так как с введением параллельного импорта на рынок хлынула масса контрафактной продукции, которая ввозится легально и далее представляется как оригинал. Таможенная служба в этом случае запрашивает документы, подтверждающие происхождение товара и отражающие всю цепочку до брендодержателя. Но большинство игроков fashion-сегмента работают с проверенными дистрибьюторами, у которых есть все документы, что минимизирует риски задержек и груз растамаживается в течение 3 дней.

Осуществление международных платежей стало значительно сложнее и занимает больше времени. Теперь каждая транзакция может подвергаться многодневной проверке. В ходе таких проверок особое внимание уделяется соответствию кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности санкционным ограничениям, из-за чего платежи иногда не проходят верификацию и возвращаются отправителю. Банки, даже из стран, традиционно считающихся дружественными, стали более осторожными и могут отклонять платежи без разъяснения причин, не принимая во внимание аргументы о несанкционной природе товара.

В сложившихся условиях компаниям приходится искать альтернативные пути осуществления платежей, включая использование услуг посреднических компаний, которые взимают комиссию до 3% от суммы платежа. К сожалению, подобные меры приводят к неминуемому увеличению себестоимости товаров и, как следствие, к поднятию цен для конечных потребителей

Время возможностей

Несмотря на все это, текущее время — это время возможностей. Безусловно, чтобы стать дистрибьютором, порог вхождения в нишу достаточно высок, но если вы решили попробовать себя на этом пути, будьте готовы к определенным рискам:

Проверенные дистрибьюторы на мировом рынке не всегда дают лучшие условия, особенно на небольших объемах. В погоне за максимальной выгодой можно найти не самых добросовестных поставщиков.

На малых объемах продукта вы можете попробовать сэкономить на документах, но в итоге это приведет вас к одному — проверкам и штрафам. «Серый» импорт — растущий рынок, но государство работает над его регуляцией через систему «Честный знак» и другие проверки.

Закупка продукции брендов у дистрибьюторов — это работа с лотами. Вам предлагают пул продуктов, который чаще всего необходимо выкупить полностью. Если вы не потратите достаточно времени на изучение лота и его коммерции, вы можете остаться с продуктом, который не нужен на рынке или имеет особенности, и здесь вы можете заморозить свои средства в сделке. Например, лекала для азиатского рынка отличаются от европейского из-за антропометрии, и если вложить большую сумму в неподходящие для российского рынка размеры, можно понести убытки.



Фото: simba7media.com

Изменения в управлении ассортиментом и каналах продаж

Любые экономические изменения обуславливают изменения в бизнесе, и чем быстрее реагировать на данные изменения, тем лучше. Представители fashion-ритейла сейчас работают в суперкоротком горизонте планирования. На примере розничных сетей: все магазины должны анализировать собственный ассортимент каждый квартал. Основные причины — рост цен.

Спрос на продукт по среднему прайс-поинту в сегменте спорт- и лайфстайл-ритейла присутствует всегда, изменяются только доли внутри брендов. В целом по каналам тенденция не меняется: мир стремится к онлайн-продажам, поэтому размещение ассортимента на всех известных маркетплейсах стало обязательным инструментом.

Конкуренция с новыми fashion-ритейлерами из Индии, Ирана, Китая и Турции

В данный момент наша компания не чувствует большой конкуренции со стороны новых ритейлеров из Индии, Ирана, Китая и Турции, так как они работают, в основном, в другом ценовом и стилевом сегменте, а мы, напротив, видим стремительное развитие российских компаний в направлениях масс-маркет и спорт. На мой взгляд, именно эти категории одежды и обуви прочно заняли свое место на российском рынке и не отдадут его даже при условии возвращения мировых брендов.

Если говорить о прогнозах, то в будущем конкуренцию тому же Nike могут создать в первую очередь китайские спортивные бренды, такие как ANTA и Li-ning. Они уже давно выпускают продукт по качеству и дизайну, не уступающий именитым спортивным брендам. Дело только за инвестициями в маркетинг в России. К тому же Китай сам начинает быть трендсеттером (законодателем мод), и все чаще можно заметить этот факт у самых известных мировых брендов.

Также следует отметить турецкие торговые марки, которые появились на российском рынке. Отечественный покупатель однозначно любит товары с пометкой «сделано в Турции» и готов платить за качество, однако эти компании не имеют рычагов для захвата российского рынка и не готовы много инвестировать в маркетинг для увеличения продаж.

Прогнозы по fashion-рынку на 2024 год

Частичный возврат ушедших зарубежных брендов уже начался в 2023 году, и это заметно по новым и необычным вывескам магазинов. Теперь этот мультибрендовый формат останется с нами надолго. Вся работа происходит через дистрибьюторов, а не через представительства брендов, которые занимались продвижением продаж и работой над узнаваемостью бренда до событий 2022 года. Задачами дистрибьюторов станут поставка товара заинтересованным ритейлерам, их продвижение в условиях ограничений использования логотипов, имиджей и целых каналов в маркетинге.