Медицинский форум Беларуси и Узбекистана открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск принимает медицинский форум Беларуси и Узбекистана. О его проведении договорились Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на саммите СНГ в Бишкеке. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Елизаветы Проявенко.

Этот аппарат – сканер человека. За пару минут показывает, как в организме распространяются опухоли. В Беларуси такая техника есть только в Республиканском центре онкологии и радиологии. Здесь внедряют новые методы лечения рака. Для врачей из Узбекистана это не просто экскурсия – белорусские онкологи готовы передать наработки.

«Мы покажем нашу радиологию, возможности нашего гамма-ножа, который в этом году прошел модернизацию, и мы имеем самое современное оборудование для лечения опухолей головного мозга, метастазов. Мы покажем нашу молекулярно-генетическую лабораторию, возможности которой мы имеем в диагностике, в разработке новых методов лечения», – рассказал директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков.

В делегации из Узбекистана более 200 специалистов. Среди них региональные врачи, заведующие отделениями больниц, ректоры медвузов, руководители фармацевтических компаний. У всех одна задача: разобраться, как работает система здравоохранения в Беларуси.

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