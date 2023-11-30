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Медицинский форум Беларуси и Узбекистана открылся в Минске
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск принимает медицинский форум Беларуси и Узбекистана. О его проведении договорились Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев на саммите СНГ в Бишкеке. Подробнее – в материале корреспондента «МИР 24» Елизаветы Проявенко.
Этот аппарат – сканер человека. За пару минут показывает, как в организме распространяются опухоли. В Беларуси такая техника есть только в Республиканском центре онкологии и радиологии. Здесь внедряют новые методы лечения рака. Для врачей из Узбекистана это не просто экскурсия – белорусские онкологи готовы передать наработки.
«Мы покажем нашу радиологию, возможности нашего гамма-ножа, который в этом году прошел модернизацию, и мы имеем самое современное оборудование для лечения опухолей головного мозга, метастазов. Мы покажем нашу молекулярно-генетическую лабораторию, возможности которой мы имеем в диагностике, в разработке новых методов лечения», – рассказал директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков.
В делегации из Узбекистана более 200 специалистов. Среди них региональные врачи, заведующие отделениями больниц, ректоры медвузов, руководители фармацевтических компаний. У всех одна задача: разобраться,
«И первичный уровень системы здравоохранения Республики Беларусь, и второй уровень, и третий – все это мы сейчас изучаем. В последние годы белорусская медицина и медицинское образование, наука и фармацевтика сильно развивалась и развиваются. По всем направлениям мы хотим сегодня сотрудничать», –отметил министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.
Узбекские врачи посетили медучреждения по всей Беларуси – от маленькой региональной поликлиники до крупного республиканского научного центра. Главные темы на форуме – онкология, хирургия, трансплантология, неврология.
«Мы будем показывать и связывать наши ключевые медицинские учреждения с аналогичными по профилю учреждениями Узбекистана. Чтобы иметь возможность не просто взаимодействия в рамках «на три дня приехали», и через какое-то время съездит делегация в Узбекистан, если будет на то решение наших президентов, и, соответственно, на этом все закончится. А так, чтобы это было взаимодействие между учреждениями», – считает заместитель министра здравоохранения Беларуси Юрий Горбич.
Готовиться к форуму начали заранее. Накануне белорусские медики посетили региональные клиники Узбекистана и провели больше 100 высокотехнологичных хирургических операций. Помогли пациентам с пороками сердца. Среди них были восемь маленьких детей весом до девяти килограммов.
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Главные темы на форуме – онкология, хирургия, трансплантология, неврология.
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