Объявлены победители фестиваля рекламы и маркетинга ЛАМА 2023

Источник материала: ProBusiness





Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА направлен на поощрение лучших проектов в сфере рекламы и креатива, брендинга и инноваций в коммуникаций в Беларуси. Генеральным партнером Фестиваля выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Ежегодно Фестиваль рекламы ЛАМА называет лучшие в нашей стране проекты прежде всего с точки зрения их креативности. В этом году в основных номинациях Фестиваля приняли участие 339 конкурсных работ. В шорт-лист из них вышло менее 40% работ.

Участники Фестиваля ЛАМА ежегодно демонстрируют свою творческую и профессиональную состоятельность, надеясь получить желанные статуэтки и войти в топ Рейтинга креативности агентств, который формируется по международным стандартам профессиональным сообществом — членами Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств. Рейтинг призван продвигать успешные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами

Победы на фестивалях в сфере маркетинга и коммуникаций служат одним из ключевых факторов при выборе креативных агентств не только для локальных, но и международных брендов.

Победители Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 опубликованы по ссылке .