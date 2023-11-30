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Объявлены победители фестиваля рекламы и маркетинга ЛАМА 2023

30.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлены победители фестиваля рекламы и маркетинга ЛАМА 2023

Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМА направлен на поощрение лучших проектов в сфере рекламы и креатива, брендинга и инноваций в коммуникаций в Беларуси. Генеральным партнером Фестиваля выступает платежная система Mastercard — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии.

Ежегодно Фестиваль рекламы ЛАМА называет лучшие в нашей стране проекты прежде всего с точки зрения их креативности. В этом году в основных номинациях Фестиваля приняли участие 339 конкурсных работ. В шорт-лист из них вышло менее 40% работ.

Участники Фестиваля ЛАМА ежегодно демонстрируют свою творческую и профессиональную состоятельность, надеясь получить желанные статуэтки и войти в топ Рейтинга креативности агентств, который формируется по международным стандартам профессиональным сообществом — членами Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств. Рейтинг призван продвигать успешные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами

Победы на фестивалях в сфере маркетинга и коммуникаций служат одним из ключевых факторов при выборе креативных агентств не только для локальных, но и международных брендов.

Победители Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 опубликованы по ссылке.

В рамках Церемонии награждения Фестиваля рекламы ЛАМА были объявлены победители Конкурса Молодые креаторы. Результаты Конкурса войдут в рейтинг Young creators 2023, партнером которого выступает МТБанк.

 
 
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Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМАнаправлен на поощрение лучших проектов в сфере рекламы и креатива, брендинга и инноваций в коммуникаций в Беларуси....
 
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