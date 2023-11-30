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Объявлены победители фестиваля рекламы и маркетинга ЛАМА 2023
30.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фестиваль маркетинга и рекламы
Ежегодно Фестиваль рекламы ЛАМА называет лучшие в нашей стране проекты прежде всего с точки зрения их креативности. В этом году в основных номинациях Фестиваля приняли участие 339 конкурсных работ. В шорт-лист из них вышло менее 40% работ.
Участники Фестиваля ЛАМА ежегодно демонстрируют свою творческую и профессиональную состоятельность, надеясь получить желанные статуэтки и войти в топ
Победы на фестивалях в сфере маркетинга и коммуникаций служат одним из ключевых факторов при выборе креативных агентств не только для локальных, но и международных брендов.
Победители Фестиваля маркетинга и рекламы ЛАМА 2023 опубликованы
В рамках Церемонии награждения Фестиваля рекламы ЛАМА были объявлены
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Фестиваль маркетинга и рекламы ЛАМАнаправлен на поощрение лучших проектов в сфере рекламы и креатива, брендинга и инноваций в коммуникаций в Беларуси....
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