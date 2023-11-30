Погода в СНГ: Лед появился на водоемах в Беларуси, осень завершилась дождями в Кыргызстане

Таджикистан

В последний день ноября осень в Таджикистане показала свой нрав. После плюс 22-х в республике похолодало до 16 градусов. Если в центральной части и по югу страны кратковременные дожди, то на севере, в Согдийской области в высокогорье снег. А на востоке республики, в Горно-Бадахшанской Автономной области без осадков, ночью уже до 5 градусов мороза. Аграрии рады, что успели собрать урожай до прихода холодов.

Кыргызстан

Последний день осени в этом году завершается осадками. В Бишкеке днем до плюс 8 и дождь. Такой погоде рады фермеры. Дожди и тепло благоприятны для крестьян, занимающихся севом озимых. Однако если тепло продлится еще и в декабре, то у зерновых начнется процесс кущения, и растения дадут стрелки, которые должны появляться только весной. В таком случае урожай будет хуже.