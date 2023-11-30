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Погода в СНГ: Лед появился на водоемах в Беларуси, осень завершилась дождями в Кыргызстане

30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Лед появился на водоемах в Беларуси, осень завершилась дождями в Кыргызстане
 Фото: МТРК «Мир»

В странах Содружества в последний день осени заметно похолодало. Подробности – в репортажах корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси второй день метели и гололед. Ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем до минус шести градусов. Из-за низких температур на водоемах появился первый лед. Но ледовый покров еще тонкий. Так, в Могилевской области спасатели вытащили из полыньи лося. На реку его загнали волки. Лед не выдержал, и животное провалилось. Когда зверя спасли, он убежал в лес.

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Таджикистан

В последний день ноября осень в Таджикистане показала свой нрав. После плюс 22-х в республике похолодало до 16 градусов. Если в центральной части и по югу страны кратковременные дожди, то на севере, в Согдийской области в высокогорье снег. А на востоке республики, в Горно-Бадахшанской Автономной области без осадков, ночью уже до 5 градусов мороза. Аграрии рады, что успели собрать урожай до прихода холодов.

Кыргызстан

Последний день осени в этом году завершается осадками. В Бишкеке днем до плюс 8 и дождь. Такой погоде рады фермеры. Дожди и тепло благоприятны для крестьян, занимающихся севом озимых. Однако если тепло продлится еще и в декабре, то у зерновых начнется процесс кущения, и растения дадут стрелки, которые должны появляться только весной. В таком случае урожай будет хуже.



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В Таджикистане после плюс 22 градусов тепла похолодало до 16-ти.
 
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