Названы победители Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023

Источник материала: ProBusiness





Advertising & Marketing Awards – престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты в сфере коммуникаций с позиции их эффективности. Генеральным партнером события выступает платежная система Mastercard .

Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируются Рейтинг эффективности брендов, Рейтинг эффективности агентств и Персональный рейтинг маркетологов. Рейтинги формируются в соответствии с международными стандартами и в зависимости от уровня наград и персонального вклада участника проекта. Рейтинг эффективности служит индикатором уровня профессионализма и качества работы маркетологов, при этом не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует заслуги по итогам профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге – это показатель профессионального мастерства, поскольку баллы распределяются по итогам реализованных проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Победители Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023 опубликованы по ссылке .



