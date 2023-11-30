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Названы победители Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023

30.11.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Названы победители Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023

Advertising & Marketing Awards – престижная профессиональная премия в сфере маркетинга, определяющая лучшие бренды и проекты в сфере коммуникаций с позиции их эффективности. Генеральным партнером события выступает платежная система Mastercard.

Ежегодно по результатам профессиональной премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS формируются Рейтинг эффективности брендов, Рейтинг эффективности агентств и Персональный рейтинг маркетологов.  Рейтинги формируются в соответствии с международными стандартами и в зависимости от уровня наград и персонального вклада участника проекта. Рейтинг эффективности служит индикатором уровня профессионализма и качества работы маркетологов, при этом не означает превосходства отдельных маркетологов, а лишь фиксирует заслуги по итогам профессиональной деятельности. Присутствие в рейтинге – это показатель профессионального мастерства, поскольку баллы распределяются по итогам реализованных проектов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Победители Премии эффективности маркетинга ADMA AWARDS 2023 опубликованы по ссылке.


 

 
 
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