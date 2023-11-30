Постоянные представители стран СНГ обсудили миграционную политику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

26 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча президентов стран СНГ. Перед этим там пройдет Высший совет Евразийского экономического союза на уровне глав государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».

В Минске он принял участие в заседании постоянных представителей стран Содружества . Они подвели итоги работы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. Оценку современным вызовам дали руководители финансовой разведки СНГ. Еще одна тема повестки – миграционная политика в странах Содружества.

«Миллионы трудовых мигрантов стран Содружества работают в странах-партнерах, перемещаются. Иногда они попадают в рабское положение. Это не секрет, такие случаи были. Совет руководителей миграционных ведомств стараются сделать все, чтобы деятельность трудовых мигрантов была законной, поменьше было нелегальных мигрантов, чтобы те, кто приезжает на легальной основе, пользовались правами той страны, в которую они приехали: и обслуживание, и социальные гарантии», – сказал Сергей Лебедев.

Также Сергей Лебедев анонсировал встречу глав правительств СНГ. Она пройдет по инициативе российского премьера Михаила Мишустина 18 декабря в Москве.