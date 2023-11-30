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Постоянные представители стран СНГ обсудили миграционную политику
30.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
26 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча президентов стран СНГ. Перед этим там пройдет Высший совет Евразийского экономического союза на уровне глав государств. Об этом рассказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «МИР 24».
В Минске он принял участие в заседании
Также Сергей Лебедев анонсировал встречу глав правительств СНГ. Она пройдет по инициативе российского премьера Михаила Мишустина 18 декабря в Москве.
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Участники встречи также подвели итоги работы Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.
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