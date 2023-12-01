Семинар «Бизнес с центральной Азией: в фокусе Казахстан и Узбекистан»- 14 декабря

Источник материала: ProBusiness

Совместно с Национальным центром маркетинга инвестиционно-консалтинговая компания ASER организует семинар, посвящённый деловым отношениям Беларуси со странами Центральной Азии.

14 декабря 2023 года в отеле IBB соберутся представители белорусских компаний, заинтересованных в выстраивании торгово-экономических отношений и реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане.

Генеральный партнёр мероприятия – международная логистическая группа компаний RTL Alliance.

На семинаре ведущие белорусские компании поделятся опытом касательно сотрудничества с представителя бизнеса Центральной Азии и выступят со следующими темами:

– Точки роста для делового сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном;

– Возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане;

– Построение логистических цепочек в странах Центральной Азии.

Помимо этого, в рамках мероприятия разберутся конкретные кейсы компаний, уже успешно запустивших свой бизнес на казахстанском и узбекском рынках.

Участие в семинаре бесплатное при предварительной регистрации

Не упустите уникальную возможность узнать, как организовать свой бизнес в станах Центральной Азии.