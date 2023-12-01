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Семинар «Бизнес с центральной Азией: в фокусе Казахстан и Узбекистан»- 14 декабря
01.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совместно с Национальным центром маркетинга инвестиционно-консалтинговая компания ASER организует семинар, посвящённый деловым отношениям Беларуси со странами Центральной Азии.
14 декабря 2023 года в отеле IBB соберутся представители белорусских компаний, заинтересованных в выстраивании торгово-экономических отношений и реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане.
Генеральный партнёр мероприятия – международная логистическая группа компаний RTL Alliance.
На семинаре ведущие белорусские компании поделятся опытом касательно сотрудничества с представителя бизнеса Центральной Азии и выступят со следующими темами:
– Точки роста для делового сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном;
– Возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане;
– Построение логистических цепочек в странах Центральной Азии.
Помимо этого, в рамках мероприятия разберутся конкретные кейсы компаний, уже успешно запустивших свой бизнес на казахстанском и узбекском рынках.
Участие в семинаре бесплатное при предварительной регистрации
Не упустите уникальную возможность узнать, как организовать свой бизнес в станах Центральной Азии.
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Совместно с Национальным центром маркетинга инвестиционно-консалтинговая компания ASER организует семинар, посвящённый деловым отношениям Беларуси со странами...
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