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Семинар «Бизнес с центральной Азией: в фокусе Казахстан и Узбекистан»- 14 декабря

01.12.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Семинар «Бизнес с центральной Азией: в фокусе Казахстан и Узбекистан»- 14 декабря

Совместно с Национальным центром маркетинга инвестиционно-консалтинговая компания ASER организует семинар, посвящённый деловым отношениям Беларуси со странами Центральной Азии.

14 декабря 2023 года в отеле IBB соберутся представители белорусских компаний, заинтересованных в выстраивании торгово-экономических отношений и реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане.

Генеральный партнёр мероприятия – международная логистическая группа компаний RTL Alliance.

На семинаре ведущие белорусские компании поделятся опытом касательно сотрудничества с представителя бизнеса Центральной Азии и выступят со следующими темами:

– Точки роста для делового сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном;

– Возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане и Узбекистане;

– Построение логистических цепочек в странах Центральной Азии.

Помимо этого, в рамках мероприятия разберутся конкретные кейсы компаний, уже успешно запустивших свой бизнес на казахстанском и узбекском рынках.

Участие в семинаре бесплатное при предварительной регистрации

Семинар «Бизнес с центральной Азией: в фокусе Казахстан и Узбекистан»- 14 декабря

Не упустите уникальную возможность узнать, как организовать свой бизнес в станах Центральной Азии.

 
 
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Совместно с Национальным центром маркетинга инвестиционно-консалтинговая компания ASER организует семинар, посвящённый деловым отношениям Беларуси со странами...
 
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