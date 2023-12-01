ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

01.12.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

29 ноября в отеле «Пекин» собралось более 500 человек на второй ежегодной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий». Проведение такого масштабного мероприятия — это возможность поделиться знаниями и экспертизой, чтобы проинформировать рынок о существенных изменениях, новых сервисах и инструментах в сфере цифровизации. Такая площадка для обмена опытом — это большой вклад в развитие индустрии. А для бизнеса это источник идей и для оптимизации и защиты своего дела с помощью инновационных решений. О том, как прошло мероприятие — в нашем материале.

На открытии A1 Tech Day выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач:

— Три главных тренда в современной информационно-коммуникационной сфере — это инфраструктурные решения, облачные сервисы и информационная безопасность. На конференции будет уделено особое внимание этим темам. Конечно, на рынке большое количество предложений, среди которых важно выбрать самые надежные и безопасные. Отмечу и преимущества облачных и ИБ-сервисов: это высокая экономическая эффективность, гибкость и масштабируемость. Спасибо компании А1 за то, что проводит такие мероприятия, а также за высокий уровень организации конференции.

«Самые актуальные темы — облачные технологии и кибербезопасность»

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям в А1 рассказал, как диджитализация бизнес-процессов помогает бизнесу увеличить конкурентоспособность.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

— Конференция A1 Tech Day — это площадка для обмена опытом людей, которые отвечают в компании за информационные технологии и кибербезопасность. Наша задача — информировать рынок о том, какие есть новые и полезные решения, а также технологические тренды. С нашими коллегами выступают представители ведущих производителей, которые работают на рынке Беларуси. Главные темы мероприятия, которые наиболее актуальны на сегодня, — это облачные технологии и кибербезопасность. Наша компания предлагает различные сервисы в этой области, которые будут полезны любому бизнесу, независимо от сферы деятельности и его размера.

Некоторые представители бизнеса сегодня не уверены, стоит ли уделять так много внимания диджитализации бизнес-процессов. Однако есть большая разница между теми, кто остался стоять на месте, и теми, кто двигается вперед. Цифровая трансформация — это изменения в организации, которые ведут к использованию или введению новой бизнес-модели, а также к повышению эффективности бизнеса.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»
Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»
Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Цифровая гибкость бизнеса состоит из нескольких важных элементов:

  • Полная осведомленность. Способность компании обнаруживать и отслеживать изменения в бизнес окружении. Стоит быть крайне внимательными к внутренней и внешней среде, особенно к изменениям, которые выявляют возможности и угрозы.
  • Обоснованное принятие решений. Способность компании принимать лучшие решения. Важно взаимодействовать и расширять возможности сотрудников для принятия быстрых решений, основанных на фактических данных.
  • Гибкость бизнеса. Именно она позволяет компании реагировать на изменения.
  • Быстрое реагирование. Это быстрое воплощение решений в жизнь, динамичная мобилизация ресурсов и постоянный мониторинг состояния и прогресса в достижении целей.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Бизнес сейчас находится в стадии турбулентности. На развитие технологий оказывают влияние различные события в мире. Например, за последние 5 лет многое изменил Covid-19: потребовалось изменить коммуникационные технологии и перестроить многие бизнес-процессы. Если бизнес не готов меняться под требования новых условий, то у компании могут возникать большие проблемы.

Новый бренд А1 Digital: сервисы для бизнеса

А1 у многих клиентов уже давно ассоциируется не только с телеком-оператором. Компания расширила сферу деятельности и на протяжении долгого времени предлагает свои сервисы для бизнеса.

Новый бренд — это логическое продолжение деятельности компании. А1 Digital объединит три важных направления, которые будут полезны бизнесу: облачные сервисы, сетевые сервисы и сервисы кибербезопасности.Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Василий Спиричев, начальник управления облачных сервисов и ИКТ решений в А1:

— Вместе с новым брендом представлен и новый подход к цифровым решениям. Благодаря собственной разветвленной структуре и дата-центру компания готова обеспечить клиентов комплексными решениями и особым подходом к каждому бизнесу. Персональный менеджер А1 Digital и архитектор готовы разработать индивидуальные решения, которые будут отвечать потребностям бизнеса:

Облачные сервисы. Пока вы будете заняты развитием бизнеса, компания А1 гарантирует сохранность и доступность вашей информации.

Сетевые сервисы. Приведу пример: у вашей компании есть офисы по всей стране. Вам необходимо объединить их в единую корпоративную сеть. И сделать это нужно максимально гибко и безопасно. Сетевые сервисы А1 Digital позволяют это осуществить наиболее эффективно.

Кибербезопасность. Одна из самых актуальных тем на сегодня. Сервисы А1 Digital дают возможность комплексно защитить компанию от потенциальных киберугроз.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

«‎В 2023 году общий объем рынка облачных услуг составил $ 597,3 млрд»

По данным Gather, 75% организаций будут использовать облачные решения к 2026 году. В 2023 году общий объем рынка облачных услуг вырос более чем на 20% и составил $ 597,3 млрд. Например, в соседней России рост рынка облачных услуг составил 50% и вырос до 85,8 млрд российских рублей по данным iKS Consulting.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

У облачных сервисов есть несомненные плюсы, благодаря которым их выбирают многие компании. Подробнее о них рассказал Михаил Есипов, менеджер по развитию облачных решений в А1:

— Во-первых, это контроль расходов, когда нет необходимости приобретать дорогостоящие серверы, СХД и коммутационное оборудование. Заказчик получает гибкое и масштабируемое решение, которое поддерживается производителем. Во-вторых, безопасность, которая включает в себя проектирование, строительство и эксплуатацию. Стоит отметить, что по данным Kaspersky Lab, за прошлый год рост кибератак на региональном рынке составил 8000%, поэтому есть над чем задуматься. Третье — надежность, которая подтверждается сертификатами и аттестатами соответствия. И последнее — экспертиза, а именно: техническая поддержка, Managed IT и обеспечение уровня обслуживания (SLA).

По словам спикера, в ЦОД обеспечены 4 уровня защиты: физический уровень, катастрофоустойчивость инженерных коммуникаций, безопасность сетевой и информационно-вычислительной инфраструктуры, а также операционной системы и прикладного ПО.

Как обеспечить непрерывность бизнеса?

Как отметили в компании А1, в этом году можно было отметить смену парадигмы ИТ-рынка: ограниченное предложение оборудования, восстановление рынка серверов и СХД и появление новых продуктов.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Глеб Малей, системный архитектор в А1:

— Все больше заказчиков стали интересоваться темой импортозамещения. Начали появляться новые продукты, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. Если раньше продукцию местных производителей многие воспринимали скептически и опасались использовать в сложных комплексных проектах, то сейчас ситуация изменилась — недоверие постепенно уходит. Оборудование стало достаточно функциональным и конкурентоспособным.

Уход иностранных производителей позволил усилить локальным компаниям позиции на рынке. Они стали расширять свои предложения, поэтому нам стали доступны разнообразные модели и оборудование, которые подходят даже под самые специфические технические требования.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Мы обладаем объективной картиной, которую можно назвать фазой активной трансформации ИТ-ландшафтов. Она сопровождается активным обновлением парка серверного оборудования. Для этого есть несколько путей: первый — параллельный импорт, главная проблема которого — это непредсказуемые цены, которые зачастую чрезмерно завышены. Еще один недостаток — отсутствие поддержки производителя, которое негативно влияет на непрерывность бизнеса.

Оптимальным решением будет участие в программе импортозамещения. Решения локальных производителей обеспечивают бесперебойную работу вычислительного комплекса, гарантируют надежное хранение данных и их оперативную обработку. И самое главное — это полноценная поддержка, которая позволяет гарантировать непрерывность бизнеса и обеспечивает доступность оборудования. Также вы имеете доступ к актуальным обновлениям, прошивкам и патчам, что позволяет избежать потенциальных внештатных ситуаций.

Экосистема сервисов информационной безопасности А1

Андрей Евсеенко, менеджер по развитию бизнеса решений ИБ в А1 и Александр Турло, начальник отдела кибербезопасности в А1, рассказали, как эффективно противодействовать киберугрозам и повысить защищенность бизнеса.

— Решения в сфере информационной безопасность, как и вся отрасль, за последние 30 лет претерпели колоссальные изменения. Как реакция на все более сложные и изощренные атаки постепенно были созданы мощные технологические решения, которые нацелены на уменьшение рисков от киберугроз.

Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

— Хакеры давно перестали быть мифическими персонажами из фильмов и книг. Они превращаются в глобальную угрозу, способную нанести ощутимый ущерб людям и компаниям, вплоть до целых государств. За последние годы, по нашим наблюдениям, многие компании начали задумываться об этом, а вопрос информационной безопасности уже регулируется на уровне государства. К сожалению, не существует универсального решения, которое защитило бы от всех угроз, поэтому требуется тщательная экспертиза, настройка и подбор комплекса инструментов.

Уже более 7 лет в компании А1 существует собственный круглосуточный центр кибербезопасности. Основываясь на собственной практике, А1 создал для заказчиков целую экосистему сервисов, продуктов и экспертиз, позволяющую каждой компании в индивидуальном порядке подобрать необходимый набор решений под собственные нужды.

A1 Tech Day — это отличный шанс для всех заинтересованных ежегодно обмениваться наработками, экспертизой и своим видением в сфере облачных технологий, кибербезопасности и построения современной и актуальной ИТ-инфраструктуры.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября в отеле «Пекин» собралось более 500 человек на второй ежегодной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий». Проведение такого масштабного мероприятия - это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 ниш в бизнесе, в которых можно заработать в 2024 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2023
Mir24.TV Belarus
01.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика