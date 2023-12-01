Как обезопасить и оптимизировать бизнес с помощью сервисов: репортаж с масштабной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий»

Источник материала: ProBusiness





29 ноября в отеле «Пекин» собралось более 500 человек на второй ежегодной конференции A1 Tech Day «Искусство технологий». Проведение такого масштабного мероприятия — это возможность поделиться знаниями и экспертизой, чтобы проинформировать рынок о существенных изменениях, новых сервисах и инструментах в сфере цифровизации. Такая площадка для обмена опытом — это большой вклад в развитие индустрии. А для бизнеса это источник идей и для оптимизации и защиты своего дела с помощью инновационных решений. О том, как прошло мероприятие — в нашем материале.

На открытии A1 Tech Day выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Павел Ткач:

— Три главных тренда в современной информационно-коммуникационной сфере — это инфраструктурные решения, облачные сервисы и информационная безопасность. На конференции будет уделено особое внимание этим темам. Конечно, на рынке большое количество предложений, среди которых важно выбрать самые надежные и безопасные. Отмечу и преимущества облачных и ИБ-сервисов: это высокая экономическая эффективность, гибкость и масштабируемость. Спасибо компании А1 за то, что проводит такие мероприятия, а также за высокий уровень организации конференции.

«Самые актуальные темы — облачные технологии и кибербезопасность»

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу и информационным технологиям в А1 рассказал, как диджитализация бизнес-процессов помогает бизнесу увеличить конкурентоспособность.





— Конференция A1 Tech Day — это площадка для обмена опытом людей, которые отвечают в компании за информационные технологии и кибербезопасность. Наша задача — информировать рынок о том, какие есть новые и полезные решения, а также технологические тренды. С нашими коллегами выступают представители ведущих производителей, которые работают на рынке Беларуси. Главные темы мероприятия, которые наиболее актуальны на сегодня, — это облачные технологии и кибербезопасность. Наша компания предлагает различные сервисы в этой области, которые будут полезны любому бизнесу, независимо от сферы деятельности и его размера.

Некоторые представители бизнеса сегодня не уверены, стоит ли уделять так много внимания диджитализации бизнес-процессов. Однако есть большая разница между теми, кто остался стоять на месте, и теми, кто двигается вперед. Цифровая трансформация — это изменения в организации, которые ведут к использованию или введению новой бизнес-модели, а также к повышению эффективности бизнеса.









Цифровая гибкость бизнеса состоит из нескольких важных элементов:

Полная осведомленность . Способность компании обнаруживать и отслеживать изменения в бизнес окружении. Стоит быть крайне внимательными к внутренней и внешней среде, особенно к изменениям, которые выявляют возможности и угрозы.

. Способность компании обнаруживать и отслеживать изменения в бизнес окружении. Стоит быть крайне внимательными к внутренней и внешней среде, особенно к изменениям, которые выявляют возможности и угрозы. Обоснованное принятие решений . Способность компании принимать лучшие решения. Важно взаимодействовать и расширять возможности сотрудников для принятия быстрых решений, основанных на фактических данных.

. Способность компании принимать лучшие решения. Важно взаимодействовать и расширять возможности сотрудников для принятия быстрых решений, основанных на фактических данных. Гибкость бизнеса. Именно она позволяет компании реагировать на изменения.

Именно она позволяет компании реагировать на изменения. Быстрое реагирование. Это быстрое воплощение решений в жизнь, динамичная мобилизация ресурсов и постоянный мониторинг состояния и прогресса в достижении целей.





Бизнес сейчас находится в стадии турбулентности. На развитие технологий оказывают влияние различные события в мире. Например, за последние 5 лет многое изменил Covid-19: потребовалось изменить коммуникационные технологии и перестроить многие бизнес-процессы. Если бизнес не готов меняться под требования новых условий, то у компании могут возникать большие проблемы.

Новый бренд А1 Digital: сервисы для бизнеса

А1 у многих клиентов уже давно ассоциируется не только с телеком-оператором. Компания расширила сферу деятельности и на протяжении долгого времени предлагает свои сервисы для бизнеса.

Новый бренд — это логическое продолжение деятельности компании. А1 Digital объединит три важных направления, которые будут полезны бизнесу: облачные сервисы, сетевые сервисы и сервисы кибербезопасности.



Василий Спиричев, начальник управления облачных сервисов и ИКТ решений в А1:

— Вместе с новым брендом представлен и новый подход к цифровым решениям. Благодаря собственной разветвленной структуре и дата-центру компания готова обеспечить клиентов комплексными решениями и особым подходом к каждому бизнесу. Персональный менеджер А1 Digital и архитектор готовы разработать индивидуальные решения, которые будут отвечать потребностям бизнеса:

Облачные сервисы. Пока вы будете заняты развитием бизнеса, компания А1 гарантирует сохранность и доступность вашей информации.

Сетевые сервисы. Приведу пример: у вашей компании есть офисы по всей стране. Вам необходимо объединить их в единую корпоративную сеть. И сделать это нужно максимально гибко и безопасно. Сетевые сервисы А1 Digital позволяют это осуществить наиболее эффективно.

Кибербезопасность. Одна из самых актуальных тем на сегодня. Сервисы А1 Digital дают возможность комплексно защитить компанию от потенциальных киберугроз.





«‎В 2023 году общий объем рынка облачных услуг составил $ 597,3 млрд»

По данным Gather, 75% организаций будут использовать облачные решения к 2026 году. В 2023 году общий объем рынка облачных услуг вырос более чем на 20% и составил $ 597,3 млрд. Например, в соседней России рост рынка облачных услуг составил 50% и вырос до 85,8 млрд российских рублей по данным iKS Consulting.





У облачных сервисов есть несомненные плюсы, благодаря которым их выбирают многие компании. Подробнее о них рассказал Михаил Есипов, менеджер по развитию облачных решений в А1:

— Во-первых, это контроль расходов, когда нет необходимости приобретать дорогостоящие серверы, СХД и коммутационное оборудование. Заказчик получает гибкое и масштабируемое решение, которое поддерживается производителем. Во-вторых, безопасность, которая включает в себя проектирование, строительство и эксплуатацию. Стоит отметить, что по данным Kaspersky Lab, за прошлый год рост кибератак на региональном рынке составил 8000%, поэтому есть над чем задуматься. Третье — надежность, которая подтверждается сертификатами и аттестатами соответствия. И последнее — экспертиза, а именно: техническая поддержка, Managed IT и обеспечение уровня обслуживания (SLA).

По словам спикера, в ЦОД обеспечены 4 уровня защиты: физический уровень, катастрофоустойчивость инженерных коммуникаций, безопасность сетевой и информационно-вычислительной инфраструктуры, а также операционной системы и прикладного ПО.

Как обеспечить непрерывность бизнеса?

Как отметили в компании А1, в этом году можно было отметить смену парадигмы ИТ-рынка: ограниченное предложение оборудования, восстановление рынка серверов и СХД и появление новых продуктов.





Глеб Малей, системный архитектор в А1:

— Все больше заказчиков стали интересоваться темой импортозамещения. Начали появляться новые продукты, которые ничем не уступают зарубежным аналогам. Если раньше продукцию местных производителей многие воспринимали скептически и опасались использовать в сложных комплексных проектах, то сейчас ситуация изменилась — недоверие постепенно уходит. Оборудование стало достаточно функциональным и конкурентоспособным.

Уход иностранных производителей позволил усилить локальным компаниям позиции на рынке. Они стали расширять свои предложения, поэтому нам стали доступны разнообразные модели и оборудование, которые подходят даже под самые специфические технические требования.





Мы обладаем объективной картиной, которую можно назвать фазой активной трансформации ИТ-ландшафтов. Она сопровождается активным обновлением парка серверного оборудования. Для этого есть несколько путей: первый — параллельный импорт, главная проблема которого — это непредсказуемые цены, которые зачастую чрезмерно завышены. Еще один недостаток — отсутствие поддержки производителя, которое негативно влияет на непрерывность бизнеса.

Оптимальным решением будет участие в программе импортозамещения. Решения локальных производителей обеспечивают бесперебойную работу вычислительного комплекса, гарантируют надежное хранение данных и их оперативную обработку. И самое главное — это полноценная поддержка, которая позволяет гарантировать непрерывность бизнеса и обеспечивает доступность оборудования. Также вы имеете доступ к актуальным обновлениям, прошивкам и патчам, что позволяет избежать потенциальных внештатных ситуаций.

Экосистема сервисов информационной безопасности А1

Андрей Евсеенко, менеджер по развитию бизнеса решений ИБ в А1 и Александр Турло, начальник отдела кибербезопасности в А1, рассказали, как эффективно противодействовать киберугрозам и повысить защищенность бизнеса.

— Решения в сфере информационной безопасность, как и вся отрасль, за последние 30 лет претерпели колоссальные изменения. Как реакция на все более сложные и изощренные атаки постепенно были созданы мощные технологические решения, которые нацелены на уменьшение рисков от киберугроз.





— Хакеры давно перестали быть мифическими персонажами из фильмов и книг. Они превращаются в глобальную угрозу, способную нанести ощутимый ущерб людям и компаниям, вплоть до целых государств. За последние годы, по нашим наблюдениям, многие компании начали задумываться об этом, а вопрос информационной безопасности уже регулируется на уровне государства. К сожалению, не существует универсального решения, которое защитило бы от всех угроз, поэтому требуется тщательная экспертиза, настройка и подбор комплекса инструментов.

Уже более 7 лет в компании А1 существует собственный круглосуточный центр кибербезопасности. Основываясь на собственной практике, А1 создал для заказчиков целую экосистему сервисов, продуктов и экспертиз, позволяющую каждой компании в индивидуальном порядке подобрать необходимый набор решений под собственные нужды.

A1 Tech Day — это отличный шанс для всех заинтересованных ежегодно обмениваться наработками, экспертизой и своим видением в сфере облачных технологий, кибербезопасности и построения современной и актуальной ИТ-инфраструктуры.