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Две тысячи дворников вышли на уборку улиц после снегопада в Минске

01.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Две тысячи дворников вышли на уборку улиц после снегопада в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Борьба с непогодой продолжается в Беларуси. В Минске на уборку улиц после сильных снегопадов отправились больше двух тысяч дворников и сотни единиц техники. Работают круглосуточно. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За лопату Елена Лукашевич берется затемно. После ночных снегопадов сугробы местами высотой в 30 сантиметров. Важно почистить дорожки во дворах прежде, чем дети пойдут в школу, а родители на работу. Но и дальше уборка не заканчивается.

«Основная масса жильцов возвращается домой после пяти часов вечера. Вот с трех до пяти оптимальный срок, когда надо выложиться. А потом уже, когда погода успокаивается, тогда уже можно немножко себе дать расслабиться», – рассказала работник коммунальной службы Елена Лукашевич.

На проспектах помогают коллеги на спецтехнике. Поддерживают чистоту на улицах и дорогах. Последствия непогоды вышли ликвидировать 750 самосвалов, тракторов и снегоуборочных машин. В особо сложные дни работают по 12 часов. И помогают коллегам.

«Возле ЖКХ очень большой спуск, и застряла фура. Просят вытащить – помогаем, вытаскиваем, посыпаем, что-то делаем», – сказал водитель коммунальной службы Артем Зубович.

В зимний сезон коммунальные службы работают на опережение. От синоптиков получают погодные сводки. За час до начала метелей выезжают на улицы. Обрабатывают дороги реагентами, чтобы снег не превратился в гололед.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега?
Комментарий эксперта

«Во-первых, обрабатывается просто солью. На сегодняшний день также обрабатываются некоторые улицы и песчано-соляными смесями. Вместо простой соли еще используем соли с добавками, ингибиторными, которые позволяют уменьшить воздействие соли на металл, на бетон, на растения, на почву», – пояснил заместитель генерального директора, главный инженер коммунального предприятия Александр Ефименко.

Снежную массу вывозят на полигоны или в снегоплавильные пункты. Последний вариант экологичнее: так соли и реагенты не загрязняют почву.

«Снег попадает в плавильную камеру, где смешивается со сточными водами. Температура сточных вод где-то 17-18 градусов, снег плавится, и уже насосная станция перекачивает воду на Минскую очистную станцию, где происходит полный цикл очистки сточной воды и того снега, который был расплавлен», – рассказала заместитель начальника производства Наталья Полякова.

Помочь с сугробами могут и жители домов. Коммунальные службы с радостью выдадут инвентарь. А пока столичная погода обещает стать спокойней. Метели вернутся только к началу следующей недели.



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Теги: Минск
 
 
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По прогнозу синоптиков, метели вернутся к началу следующей недели.
 
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