Две тысячи дворников вышли на уборку улиц после снегопада в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Борьба с непогодой продолжается в Беларуси. В Минске на уборку улиц после сильных снегопадов отправились больше двух тысяч дворников и сотни единиц техники. Работают круглосуточно. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

За лопату Елена Лукашевич берется затемно. После ночных снегопадов сугробы местами высотой в 30 сантиметров. Важно почистить дорожки во дворах прежде, чем дети пойдут в школу, а родители на работу. Но и дальше уборка не заканчивается.

«Основная масса жильцов возвращается домой после пяти часов вечера. Вот с трех до пяти оптимальный срок, когда надо выложиться. А потом уже, когда погода успокаивается, тогда уже можно немножко себе дать расслабиться», – рассказала работник коммунальной службы Елена Лукашевич.

На проспектах помогают коллеги на спецтехнике. Поддерживают чистоту на улицах и дорогах. Последствия непогоды вышли ликвидировать 750 самосвалов, тракторов и снегоуборочных машин. В особо сложные дни работают по 12 часов. И помогают коллегам.

«Возле ЖКХ очень большой спуск, и застряла фура. Просят вытащить – помогаем, вытаскиваем, посыпаем, что-то делаем», – сказал водитель коммунальной службы Артем Зубович.

В зимний сезон коммунальные службы работают на опережение. От синоптиков получают погодные сводки. За час до начала метелей выезжают на улицы. Обрабатывают дороги реагентами, чтобы снег не превратился в гололед.

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