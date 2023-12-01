Погода в СНГ: Беларусь завалило снегом, Таджикистан накрыл туман

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, снег и минус четыре будет в пятницу в Москве. Точно такая же погода и в Санкт-Петербурге. О том, что ждет жителей других стран Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Циклон не добрался только до запада Казахстана. Там без осадков. В остальных регионах повышенная влажность. На севере республики минус четыре, а вот на юге страны до плюс 15.

Алматинским водителям нужно быть аккуратнее за рулем. В мегаполисе густой туман, который спрятал за собой здания, деревья и все, что дальше 50 метров. Синоптики обещают: молочная пелена рассеется ближе к обеду.

Беларусь

Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду? Рекомендации врача

Первый день зимы в Беларуси будет снежный и морозный. По всей стране осадки и до минус шести. На дорогах гололедица.

После обильных метелей страну завалило снегом. Высота покрова в некоторых районах уже достигла уровня второй половины декабря, особенно на севере. В Витебской области сугробы выросли до 20 сантиметров. Устраняют последствия непогоды коммунальщики. Они задействовали сотни единиц техники и тысячи людей. Выходят чистить дворы и волонтеры.

Таджикистан

Первый день зимы Душанбе встречает туманом и температурой плюс 19, ночью похолодает до семи градусов. В отдельных высокогорных районах снег, дожди и мороз.

Вместе с осенью завершилась и пора уборки основного урожая. В этом сезоне было много черешни, абрикосов и слив. На юге Таджикистана поспевает урожай лимонов, гранатов и яблок. По подсчетам специалистов, только фруктов и ягод собрали около 600 тысяч тонн, что больше на 35% по сравнению с прошлым годом.