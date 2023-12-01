«Опытные сотрудники могут получать 6 тысяч BYN». Атлант-М решил проблемы с машинами, а теперь пытается привлечь больше работников

Источник материала: ProBusiness





Автомобильный холдинг Атлант-М подвел предварительные итоги 2023 года. Топ-менеджеры крупнейшего в Беларуси автодилера рассказали, как изменилась структура продаж, почему появились проблемы с поиском сотрудников и как компания собирает новые идеи для развития. «Про бизнес» публикует главные инсайты.

«Рынок новых автомобилей вырос на 29%»

После непростого 2022 года в 2023-м белорусский рынок новых автомобилей в течение 10 месяцев рос и продолжает расти. За это время пришло несколько новых брендов, а многим дилерам удалось восстановить поставки привычных белорусам автомобильных марок из Западной Европы, Японии и Южной Кореи.

Общие итоги года пока подводить рано, ведь еще окончательно не подсчитаны продажи ноября и впереди целый декабрь, для которого характерен сезонный рост продаж. Тем не менее, в сравнении с 10 месяцами 2022 года рынок новых автомобилей, согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации, уже продемонстрировал рост на 29%. Рост продаж автомобильного холдинга Атлант-М на этом фоне выглядит еще более оптимистичным — плюс 53,4% к результату 10 месяцев 2022 года. И это в условиях серьезных перемен самой структуры рынка новых автомобилей.





Нишу марок, с поставками которых в 2022 году возникли вопросы, в 2023-м дополнили новые автомобильные бренды. В силу ценовой политики и наличия программ внешнего финансирования наиболее значительные результаты продемонстрировала собираемая в Беларуси марка Geely, доля которой только в продажах Атлант-М выросла с 13,5% до 61,9%.





Не остались в стороне от раздела рыночного пирога и другие китайские бренды, которые Атлант-М после непростых переговоров начал официально поставлять на белорусский рынок. По результатам продаж за 10 месяцев 2023 года их доля в продажах Атлант-М достигла величины в 6,6%.

Доля же привычных покупателям европейских, японских и южнокорейских брендов сократилась с 38,3% до 24,9%, с 8,6% до 3,2% и с 39,6% до 3,5% соответственно. Тем не менее, эти автомобили в продаже есть.

Доля бренда JAC, продажи которого Атлант-М Боровая начал в ноябре 2022 года, к ноябрю 2023-го составила 4,6% объема реализованных покупателям автомобилей даже на фоне лавинообразного роста продаж Geely.





Доля бренда EXEED, первые автомобили которого поступили в продажу в апреле 2023 года, в портфеле брендов Атлант-М Британия уже достигла 11,8%.





Доля бренда JETOUR всего за 2 месяца продаж (сентябрь-октябрь 2023 года) в статистике продаж Атлант-М Независимость в результатах дилера уже достигла 34,9%.





Отдельного упоминания также заслуживают успехи нового подразделения «Атлант-М Электромобили», которое, начав фактически с нуля, всего за 7 месяцев продаж уже заключило более 100 договоров на поставку электромобилей из Китая. Доля продаж электромобилей по-прежнему остается достаточно низкой, но растет интерес, который во многом обусловлен развитием электрозаправочной инфраструктуры и ростом доступности электромобилей.

О приходе марки Кaiyi на рынок новых автомобилей

Управляющая ООО «Автопалас-М» Диана Хвойницкая рассказала о новой для белорусского рынка марке Кaiyi:

— Основными предпосылками поиска новых брендов в данном случае стали диверсификация рисков, расширение продуктового портфеля предприятия, а также острый дефицит на рынке легковых автомобилей сегмента «В» и «С». Выбор марки Kaiyi в качестве нового партнера обусловлен сразу несколькими факторами. Это и привлекательный модельный ряд бренда, включающий как хорошо оснащенные кроссоверы, так и легковые автомобили упомянутого сегмента «B», и наличие сборки новых автомобилей в Калининградской области РФ, что значительно сокращает плечо поставки, и демократичное ценообразование на автомобили.

Компания-производитель позиционирует свою продукцию как комфортные городские автомобили для повседневного использования. Это подтверждает и высокий уровень оснащения каждой из моделей, и их мощные силовые агрегаты, и наличие адаптации к нашим условиям эксплуатации (подогревы руля, сидений, внешних зеркал, форсунок стеклоомывателей и т.д.).

О B2B сегменте в продажах Атлант-М

Директор коммерческого отделения «Атлант-М Боровая» Дмитрий Игнатович рассказал о ситуации в B2B сегменте:

— В наших продажах, к сожалению, отсутствуют электрокары. М в целом на рынке таких автомобилей немного. Но ситуация меняется: уже и у китайских, и у европейских брендов появляется достаточно широкий модельный ряд таких авто. Мы в эту сторону также двигаемся. Здесь важно понимать, что не все организации готовы к работе с таким транспортом, т.к. если частный клиент может без проблем обеспечить себе зарядку исходя из того, что пробег небольшой, то в коммерческих организациях пробеги всегда большие, и здесь встают инфраструктурные вопросы.





Что касается беспилотных автомобилей, то в нашей стране пока что перспективы их использования достаточно далеки. Несмотря на то, что в мире сейчас идет активная разработка таких решений, в Беларуси в этом направлении не работают. Это обусловлено юридическими вопросами, т.к. непонятно, кто де-юре будет отвечать за неправильно припаркованный автомобиль или за превышение скорости.

У нас, скорее всего, первыми в эксплуатацию их будут вводить сервисы такси и каршеринга. В Москве, например, в некоторых районах уже можно вызвать беспилотные яндекс-такси, причем по более низкому тарифу.





О ситуации с персоналом в автобизнесе

Директор по персоналу Атлант-М Мария Щербина рассказала о том, какие проблемы есть с персоналом в автобизнесе:

— Стремительный рост продаж новых автомобилей и приход на белорусский рынок новых брендов формирует высокую потребность в персонале для данной отрасли. Сегодня рынку труда требуется весьма значительный список специалистов, готовых либо заинтересованных работать в различных направлениях автомобильного бизнеса. В новом персонале заинтересованы СТО, отделы продаж автомобилей и сопутствующие сервисы.

Однако, есть одно «но». Для работы в современном автомобильном бизнесе нужна соответствующая требованиям к профессии квалификация. Именно поэтому на фоне того, что нынешний рынок труда — это рынок соискателей, квалифицированный персонал в особом дефиците. Есть ряд направлений, по которым учебные заведения, к сожалению, вообще не готовят сотрудников, и мы ведем переговоры на уровне Министерства образования о подготовке таких кадров.

За последние несколько лет ситуация на рынке труда изменилась в худшую сторону. Существует целый ряд факторов, которые сходятся в одной точке. К ним относится миграция, релокация, и рождаемость. Мы входим в период, когда людей трудоспособного возраста будет становиться меньше, так как мы попадаем в демографическую яму, и такая ситуация будет наблюдаться примерно в течении следующих 10 лет.

Подобные вызовы требуют от работодателей неординарных решений. Мы готовы к ним. Уже сегодня у нас в работе находятся перспективные проекты, которые имеют все шансы стать новыми эффективными каналами обеспечения коммерческих отделений Атлант-М квалифицированным персоналом, дополняя тем самым классический рекрутинг и увеличивая кадровый потенциал автомобильного холдинга.





В нашей компании мы установили минимальную заработную плату для продавцов, которые приходят на испытательный срок (3 месяца), в размере 2200 BYN, а для механников — 2000 BYN. На испытательном сроке это неприкосновенная цифра, и столько зарабатывают вне зависимости от того, как работает сотрудник — взаимодействует он с клиентами или нет.

Наша система выстроена так, чтобы молодые сотрудники после испытательного срока могли зарабатывать около 3500−4000 BYN. Опытные сотрудники могут получать в районе 6000 BYN. Кроме того, мы стараемся делать комфортные условия труда, внедрять гибкий график и организовывать корпоративные мероприятия в т.ч. и для детей сотрудников. На наш взгляд корпоративная культура очень важна. Помимо этого мы большой упор делаем на обучении наших сотрудников, и в скором времени запустим образовательный проект.

Атлант-М запустил собственный акселератор, чтобы привлечь инновации

Финансовый директор Атлант-М Алексей Расолько рассказал о необходимости инноваций и том, как компания их ищет:

— Фабула успешного инновационного развития в условиях стремительно меняющейся внешней среды требует от компании быстро внедрять и применять необходимые для этого изменения. Для компании это возможность создавать новые рынки, предлагать новые продукты и услуги, а также необходимость молниеносно адаптироваться к переменам, открывающим новые горизонты для бизнеса.

В середине октября при поддержке Атлант-М в Минске стартовал конкурс инновационных решений в сфере улучшения клиентского опыта в автобизнесе AutoXcelerate. В рамках этого проекта мы ищем стартапы и технологии, которые позволят улучшить наш клиентский опыт и сделают взаимодействие с клиентами понятным, удобным и простым:

• Цифровые сервисы для автовладельцев.

• Решения по улучшение клиентского опыта (улучшение NPS, LTV, удержания).

• Решения на основе ИИ для коммуникации с клиентами.

• Консьерж-сервисы для автовладельцев.

• Геймификацию взаимодействия с клиентами.

• Инновационные сервисы и продукты для расширения точек контакта с клиентами.

Помимо этого, внутри компании в этом году мы создали инновационной фонд, для финансирования новых проектов. Благодаря этому мы уже создаем новые вещи. Так, недавно мы создали страховой агрегатор. Также в этом году мы познакомились с тем, как работают стартапы, когда все начинается с каких-то гипотез, быстрых созданий MVP, их тестирования. Нам это понравилось, и этот опыт мы применяем внутри компании, создавая экосистему, где наши сотрудники могут реализовать свои идеи, пройти через внутренний инкубатор и запустить свои проекты для коммерческого использования.