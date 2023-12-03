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Горнолыжный сезон стартовал в Беларуси
03.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Очереди образовались на белорусских горнолыжных курортах. Сезон официально открыт, после перерыва любители спорта приходят в форму, а новички учатся азам. Среди любителей катания и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Правильная стойка и группировка – основы безопасного отдыха даже на учебных трассах. Объяснят азы тренеры. Крепко стать на лыжи можно и на первом занятии. Важно не только собраться с мыслями, но и подготовить себя физически.
В этом году
Это высшая точка горнолыжного комплекса. Здесь можно увидеть трассы с высоты птичьего полета. Отсюда до низа – почти километр. За этот путь сноубордисты и лыжники разгоняются почти до 90 километров в час.
Открывают горный сезон пока жители Беларуси. Везет и с погодой. Снегопады ненадолго закончились, эмоции от первых спусков непередаваемые.
«Снег, солнце, очень красиво, очень классно! Трасса вообще замечательная. Когда тает все, все плохо, там лед, а сейчас идеально: снег, пушистенько, мягонько», – сказала лыжница Ирина.
«Хорошо утром кататься. Когда есть «вельветик», можно его раскатать, а потом кататься по пухлому снегу», – поделился Олег.
«Мы ждали этого целый год, и вот наконец-то собрались с братьями. Как говорится, традиция у нас», – рассказал Артем.
Трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую погоду. Если снега мало, специальными пушками наметут искусственного. К новогодним праздникам ожидают большой приток туристов. Особенно из России. Номера в гостиницах раскупили еще в августе.
«В зимний сезон у нас разработаны специальные туры для любителей покататься. Как правило, от четырех ночей. У нас входят в стоимость ски-пассы и представление горнолыжного оборудования», – рассказала начальник отдела реализации, приема и размещения горнолыжного курорта Татьяна Ващенко.
За одну ночь в обычном номере туристы отдадут в среднем около 160 белорусских рублей. Это чуть больше четырех с половиной тысяч российских.
В зимний сезон горнолыжный центр принимает около трех тысяч посетителей каждый день.
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Трассы открыты днем и ночью, даже в плюсовую температуру.
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