Горнолыжный сезон стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Очереди образовались на белорусских горнолыжных курортах. Сезон официально открыт, после перерыва любители спорта приходят в форму, а новички учатся азам. Среди любителей катания и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Правильная стойка и группировка – основы безопасного отдыха даже на учебных трассах. Объяснят азы тренеры. Крепко стать на лыжи можно и на первом занятии. Важно не только собраться с мыслями, но и подготовить себя физически.

«Это в том числе влияет, например, на чувство уверенности на лыжах в дальнейшем. То есть, чем более подготовлен человек физически, тем увереннее он встает на ноги и ощущает себя на своих ногах, ощущает контроль» , –объяснил старший тренер горнолыжного клуба Юрий Данилочкин.

В этом году курортная зима совпала с календарной. В комплексе 10 трасс и четыре уровня сложности.

Это высшая точка горнолыжного комплекса. Здесь можно увидеть трассы с высоты птичьего полета. Отсюда до низа – почти километр. За этот путь сноубордисты и лыжники разгоняются почти до 90 километров в час.

Открывают горный сезон пока жители Беларуси. Везет и с погодой. Снегопады ненадолго закончились, эмоции от первых спусков непередаваемые.

«Снег, солнце, очень красиво, очень классно! Трасса вообще замечательная. Когда тает все, все плохо, там лед, а сейчас идеально: снег, пушистенько, мягонько», – сказала лыжница Ирина.

По горам, по горам: как выбрать сноуборд и горные лыжи новичку?