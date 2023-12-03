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Белорусские школьники помогли пенсионерам освободиться от снежных завалов
03.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школьники и волонтеры вышли на уборку Минска. Помогают не только очищать улицы, но и дворы пожилым людям. В Беларуси уже несколько дней из-за
20-сантиметровый слой снега и сугробы во дворе. Янина Краснова уже несколько дней не выходила из дома, его замело. Убрать самостоятельно здоровье не позволяет. Все-таки 82 года. Живет одна, ни детей, ни семьи нет.
«Спина болит. Ноги болят, ходить не могу. И плохо вижу. Одна не могу выходить на улицу. Мне нужны обязательно помощники», – сказала ветеран труда.
И такие нашлись. Не один, а почти целый класс. Школьники помогают Янине Константиновне уже два года. Познакомились снежной зимой.
«Тогда у нее была очень сильно заметена дверь, что она не могла ее открыть. Благо, с ребятами мы очень быстро отреагировали и пришли на помощь ей. После мы взяли шефство над Яниной Константиновной», – рассказала педагог-организатор школы N208 Минска Светлана Варфоломеева.
Нужно расчистить доступ к гаражу. Там дрова, ими пенсионерка отапливает печь.
Пока одноклассники решают математические уравнения, у этой команды задача со звездочкой. К ней нужно приложить особые усилия.
Московский район столицы особо богат на пожилых минчан. Школьники и студенты из Белорусского республиканского союза молодежи вместе с коммунальными службами очищают от снега дворы и пешеходные зоны. Устраивают своеобразные субботники на свежем воздухе.
«В каждом районном комитете БРСМ города Минска работает горячая линия. Где пожилые, одинокие и малоподвижные люди могут обратиться, позвонить, пригласить к себе, чтобы мы оказали помощь. За последние два дня в районный комитет уже поступило 14 звонков, и на каждый, конечно, мы откликнулись», – сказала второй секретарь Московского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Минска Александра Козловская.
У команды помощников есть свое название. Оно больше похоже на призвание: отряд «Доброе сердце». Убирают не только снег, но и мусор, опавшие листья и ветки. Ходят за продуктами, в аптеку, и просто поздравляют одиноких и пожилых белорусов с праздниками.
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В каждом районном комитете Белорусского союза молодежи Минска работает горячая линия для пожилых и маломобильных горожан.
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