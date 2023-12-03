Белорусские школьники помогли пенсионерам освободиться от снежных завалов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Школьники и волонтеры вышли на уборку Минска. Помогают не только очищать улицы, но и дворы пожилым людям. В Беларуси уже несколько дней из-за сильного снегопада объявлен «оранжевый» уровень опасности. Как подростки спасают пенсионеров от снежных баррикад, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

20-сантиметровый слой снега и сугробы во дворе. Янина Краснова уже несколько дней не выходила из дома, его замело. Убрать самостоятельно здоровье не позволяет. Все-таки 82 года. Живет одна, ни детей, ни семьи нет.

«Спина болит. Ноги болят, ходить не могу. И плохо вижу. Одна не могу выходить на улицу. Мне нужны обязательно помощники», – сказала ветеран труда.

И такие нашлись. Не один, а почти целый класс. Школьники помогают Янине Константиновне уже два года. Познакомились снежной зимой.

«Тогда у нее была очень сильно заметена дверь, что она не могла ее открыть. Благо, с ребятами мы очень быстро отреагировали и пришли на помощь ей. После мы взяли шефство над Яниной Константиновной», – рассказала педагог-организатор школы N208 Минска Светлана Варфоломеева.

Нужно расчистить доступ к гаражу. Там дрова, ими пенсионерка отапливает печь.

Кто и как быстро должен расчищать дворы от снега? Комментарий эксперта