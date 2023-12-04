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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай.
В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Визит продлится до 4 декабря, передает
Ранее Лукашенко принял участие во
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В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
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