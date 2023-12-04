Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай.

В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Визит продлится до 4 декабря, передает БЕЛТА .