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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай.

В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Визит продлится до 4 декабря, передает БЕЛТА.

Ранее Лукашенко принял участие во Всемирном саммите по климату в Дубае. Он заявил, что климатическая повестка должна объединить лидеров мировых держав.



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В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
 
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