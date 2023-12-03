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Что приготовили гостям рестораны и санатории к Новому году в Беларуси?
03.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся к новогодним праздникам. В гостиницах Минска забронированы почти все номера. Рестораны обновляют меню, санатории готовят развлекательную программу. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Не думать о праздничном ужине, уборке квартиры и подготовке конкурсов – мечта тех, кто уже с августа начал бронировать номера в отелях на Новый год.
К праздникам в ресторанах уже банкетное меню. С середины декабря корпоративы один за другим. Кроме привычных оливье и селедки под шубой, национальные блюда.
«Это белорусская национальная кухня по пожеланиям наших клиентов, которые к нам возвращаются еще с прошлого года. Они хотят и наши дранички, и нашу колбаску, и наш очень вкусный студень», – рассказала управляющая комплексом общественного питания отеля Елена Крышталь.
Бронировать
«Каждый день мастер-классы, концерты белорусских эстрадных артистов, просмотр новогодних фильмов. У нас работают детские аниматоры, потому что в этот период количество детей в санатории возрастает. В новогоднюю ночь, обычно до четырех утра, у нас праздничный банкет. Это и фотозоны, и шоу-программа, праздничное меню, салют, фаер-шоу», – рассказала начальник отдела маркетинга и размещения санатория Наталья Герасименок.
Большая часть отдыхающих в санаториях в Новый год – из России. Добираться несложно. Одни едут на машине, другие выбирают поезд или самолет.
«За счет того, что высшее руководство наших стран и регионов Российской Федерации смогло организовать регулярное авиасообщение с рядом регионов, есть возможность добрать до Беларуси тем туристам, которым раньше через Москву было не очень удобно – это Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Казань», – отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.
Кроме этого, на предпраздничные дни Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. И практически все билеты уже раскупили.
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Бронировать путевки в белорусские здравницы начали еще летом.
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