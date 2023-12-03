Что приготовили гостям рестораны и санатории к Новому году в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к новогодним праздникам. В гостиницах Минска забронированы почти все номера. Рестораны обновляют меню, санатории готовят развлекательную программу. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Не думать о праздничном ужине, уборке квартиры и подготовке конкурсов – мечта тех, кто уже с августа начал бронировать номера в отелях на Новый год.

«На сегодняшний день у нас практически 90% загрузка, и брони очень активно сейчас идут. Поэтому я думаю, что стопроцентная загрузка у нас гарантирована», – сказала директор сети отелей Ирина Дмуховская.

К праздникам в ресторанах уже банкетное меню. С середины декабря корпоративы один за другим. Кроме привычных оливье и селедки под шубой, национальные блюда.

«Это белорусская национальная кухня по пожеланиям наших клиентов, которые к нам возвращаются еще с прошлого года. Они хотят и наши дранички, и нашу колбаску, и наш очень вкусный студень», – рассказала управляющая комплексом общественного питания отеля Елена Крышталь.

Бронировать путевки в белорусские здравницы начали еще летом. В настоящее время заняты 94% номеров. Самые популярные туры – на две недели и на выходные. В программе зимних праздничных дней, кроме процедур, множество развлечений.