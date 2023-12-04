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Какими крупными предприятиями и культурными объектами знаменит белорусский Гомель?

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какими крупными предприятиями и культурными объектами знаменит белорусский Гомель?Гомель?" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Гомель – второй в стране по численности населения. Здесь проживает свыше полумиллиона человек. Расположен город на берегу судоходной реки Сож. В этом выпуске программы «Евразия. Регионы» корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова пообщалась с местными жителями, чтобы показать:

  • Визитную карточку Гомеля – дворец Румянцевых и Паскевичей. Какова история этого величественного здания и как оно выглядит внутри?
  • Какими видами ремонтных работ озадачены сотрудники вагоностроительного завода? И что на нем производят?
  • Кто создает лакомства с оригинальными вкусами на одной из старейших кондитерских фабрик страны?
  • Коллекции из каких тканей представляют местные модельеры классических костюмов?


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Теги: Гомель
 
 
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Здесь и вкусно, и нарядно, и шанс соприкоснуться с историей. Узнаем, чем живет второй по численности населения город Беларуси, в программе «Евразия. Регионы».
 
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