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Какими крупными предприятиями и культурными объектами знаменит белорусский Гомель?
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГомель?" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»
Гомель – второй в стране по численности населения. Здесь проживает свыше полумиллиона человек. Расположен город на берегу судоходной реки Сож. В этом выпуске программы
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Здесь и вкусно, и нарядно, и шанс соприкоснуться с историей. Узнаем, чем живет второй по численности населения город Беларуси, в программе «Евразия. Регионы».
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