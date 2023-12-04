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Лукашенко выступил за ускорение реализации планов Беларуси и КНР

04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко выступил за ускорение реализации планов Беларуси и КНР
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства находится с рабочим визитом в Пекине, передает «МИР 24».

Переговоры лидеров длились в три раза дольше запланированного времени. Обсудили дальнейшие планы и укрепление сотрудничества. Пекин и Минск выступают за ускорение совместной работы. Президент Беларуси отметил позитивную динамику в этом году.

«Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, – это скорость. Время настолько спрессовано. И от нас, может, к счастью, может, к сожалению, эта спрессованность не зависит. Оно настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине», – сказал Лукашенко.

«В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества», – отметил Си Цзиньпин.

В конце встречи главы двух стран традиционно обменялись подарками. От Си Цзиньпина – картина с шелковой вышивкой. Лукашенко пообещал поставить это полотно в центре музея подарков во Дворце Независимости. Белорусские скульпторы создали для китайских партнеров композицию «Один пояс, один путь», а ювелиры – панно с васильками из бриллиантов.



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Теги: Минск
 
 
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Переговоры лидеров длились в три раза дольше запланированного времени. Обсудили дальнейшие планы и укрепление сотрудничества.
 
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