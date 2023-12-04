|
Лукашенко выступил за ускорение реализации планов Беларуси и КНР
04.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава белорусского государства находится с рабочим визитом в Пекине, передает «МИР 24».
Переговоры лидеров длились в три раза дольше запланированного времени. Обсудили дальнейшие планы и укрепление сотрудничества. Пекин и Минск выступают за ускорение совместной работы. Президент Беларуси отметил позитивную динамику в этом году.
В конце встречи главы двух стран традиционно обменялись подарками. От Си Цзиньпина – картина с шелковой вышивкой. Лукашенко пообещал поставить это полотно в центре музея подарков во Дворце Независимости. Белорусские скульпторы создали для китайских партнеров композицию «Один пояс, один путь», а ювелиры – панно с васильками из бриллиантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры лидеров длились в три раза дольше запланированного времени. Обсудили дальнейшие планы и укрепление сотрудничества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)