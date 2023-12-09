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МЧС Беларуси и МВД Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

МЧС Беларуси и МВД Кубы подписали соглашение о сотрудничестве
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гавана и Минск будут сотрудничать в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашение об этом подписали министр внутренних дел Кубы и глава МЧС Беларуси, передает «МИР 24».

Документ предусматривает совместную подготовку спасателей, обмен специалистами и реализацию ряда общих проектов. Кроме того, кубинскую сторону интересуют поставки пожарной техники, разработка экипировки и работа с населением.

«Это, в первую очередь, оказание содействия в подготовке специалистов. В Беларуси создана комплексная система проведения профмероприятий, обеспечение обучения населения, детей. Кубинские коллеги заинтересованы в решении этих задач. Мы, пользуясь случаем, пригласили генерала дивизии к нам в Беларусь», – сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Минск уже дважды отправлял Гаване гуманитарную помощь. МЧС Беларуси доставило на остров Свободы партию продуктов и медикаменты.



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Теги: Минск
 
 
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Документ предусматривает совместную подготовку спасателей, обмен специалистами и реализацию ряда общих проектов.
 
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