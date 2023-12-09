|
МЧС Беларуси и МВД Кубы подписали соглашение о сотрудничестве
09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Гавана и Минск будут сотрудничать в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашение об этом подписали министр внутренних дел Кубы и глава МЧС Беларуси, передает «МИР 24».
Документ предусматривает совместную подготовку спасателей, обмен специалистами и реализацию ряда общих проектов. Кроме того, кубинскую сторону интересуют поставки пожарной техники, разработка экипировки и работа с населением.
Минск уже дважды отправлял Гаване гуманитарную помощь. МЧС Беларуси доставило на остров Свободы партию продуктов и медикаменты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ предусматривает совместную подготовку спасателей, обмен специалистами и реализацию ряда общих проектов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)