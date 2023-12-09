Память жертв геноцида почтили в Беларуси: как работал конвейер смерти Шталаг 352

Концлагерь был главной перевалочной базой для пленных красноармейцев, которых отправляли в Германию. В бараке на 60 мест жили 400 пленных. Обессиленные и истощенные, они работали на железных дорогах, стройках и предприятиях.

«Особенно в ноябре 41 года, когда военнопленные будут прибывать транспортом. Жители вспоминают, что этот путь будет усеян телами. Они обессиленные, голодные, они не могут дойти даже до своего места, и они будут умирать на месте», – рассказал Кузьма Козак.

У мемориала в память о страшной трагедии горит вечный огонь. Здесь же находится братская могила 500 погибших узников. Цветы к ней сегодня несут сотни белорусов и вспоминают жертв фашизма.

«Мы их помним. Каждый третий из белорусов погиб, каждый третий. Это геноцид белорусского народа. Погибли не только воины, но и люди, простые люди. Дети, старики, женщины. Память о них у нас в Беларуси должна быть вечная», – сказал помощник президента Беларуси, инспектор по Минску Александр Барсуков.

За три года здесь погибли около 80 тысяч человек. Имена многих установить не удалось, но поисковые операции продолжаются. До сих пор находят останки жертв и другие свидетельства геноцида белорусов во время Великой Отечественной.

«Исследуются архивные документы, в том числе и в архивах Российской Федерации, не только в белорусских национальных архивах. Работа продолжается. И самое основное – это сохранение исторической памяти», – сказал заместитель прокурора Минска Сергей Куратник.

Шталаг-352 ликвидировали в июне 1944 года. После освобождения Минска там содержали немецких военнопленных.