ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Время возможностей. Транспорт». Как в Беларуси в условиях санкций создают технику мирового уровня?

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Время возможностей. Транспорт». Как в Беларуси в условиях санкций создают технику мирового уровня?

Новый транспорт – экологичный, тихий, маневренный, с футуристическим дизайном. Какие они – антисанкционные автобусы, трамваи, троллейбусы? И какой путь прошла белорусская техника за последние десятилетия? Рассказываем в документальном фильме МТРК «Мир».

  • Какие новые возможности открылись с запуском первого реактора на Белорусской АЭС?
  • Кто является основным партнером страны в импортозамещении?
  • Как под контролем президента сохранялись основные государственные предприятия?
  • И как отзываются о машинах пользователи?


ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экологичные, тихие, маневренные, с футуристическим дизайном. Какие они – машины настоящего и будущего? Рассказываем в документальном фильме МТРК «Мир».
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты Беларуси и ОАЭ около двух часов обсуждали вопросы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.12.2023
Mir24.TV Belarus
09.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика