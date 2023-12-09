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«Время возможностей. Транспорт». Как в Беларуси в условиях санкций создают технику мирового уровня?
09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый транспорт – экологичный, тихий, маневренный, с футуристическим дизайном. Какие они – антисанкционные автобусы, трамваи, троллейбусы? И какой путь прошла белорусская техника за последние десятилетия? Рассказываем в
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Экологичные, тихие, маневренные, с футуристическим дизайном. Какие они – машины настоящего и будущего? Рассказываем в документальном фильме МТРК «Мир».
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