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Председатель КГБ Беларуси рассказал о давлении Запада на Минск
14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск" height="100%" width="670">
Давление Запада на Минск может усилиться. Особенно в преддверии Единого дня голосования – 25 февраля. Глава белорусского комитета безопасности Иван Тертель заявил на пресс-конференции, что угрозы исходят от западных стран, в том числе от соседней Польши, передает телеканал «МИР 24».
Тертель также отметил, что контрразведка фиксирует прибытие иностранных дипломатов, а иногда и разведчиков.
Эти и другие темы обсудят в Минске руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ
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Иван Тертель заявил, что контрразведка фиксирует прибытие иностранных дипломатов, а иногда и разведчиков.
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