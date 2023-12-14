ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Председатель КГБ Беларуси рассказал о давлении Запада на Минск

14.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель КГБ Беларуси рассказал о давлении Запада на МинскМинск" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Давление Запада на Минск может усилиться. Особенно в преддверии Единого дня голосования – 25 февраля. Глава белорусского комитета безопасности Иван Тертель заявил на пресс-конференции, что угрозы исходят от западных стран, в том числе от соседней Польши, передает телеканал «МИР 24».

«Я скажу, что никакие угрозы в настоящее время не сняты. Они существуют, они перешли в стадию реализации в более скрытых формах. К примеру, сейчас активно прорабатываются вопросы формирования ячеек на предприятиях и в вузах. Мы это знаем и над этим работаем. Основной упор будет делаться на дискредитацию выборов. Она уже началась. Выборы еще не прошли, а уже пошли лозунги», – отметил председатель КГБ Беларуси.

Тертель также отметил, что контрразведка фиксирует прибытие иностранных дипломатов, а иногда и разведчиков.

«Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией и теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств», – рассказал Тертель.

Эти и другие темы обсудят в Минске руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Тертель заявил, что контрразведка фиксирует прибытие иностранных дипломатов, а иногда и разведчиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медицинское страхование, путевки в санатории, материальная помощь. Какие «плюшки» ценят работники?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2023
Mir24.TV Belarus
14.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика