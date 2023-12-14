Председатель КГБ Беларуси рассказал о давлении Запада на Минск

Тертель также отметил, что контрразведка фиксирует прибытие иностранных дипломатов, а иногда и разведчиков.

«Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью. Это вызывает диссонанс с той информацией и теми представлениями, которые сложились в обществах западных государств», – рассказал Тертель.

Эти и другие темы обсудят в Минске руководители органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ