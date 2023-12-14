Площадка для объединения науки и бизнеса: форум «Инновационный шторм» пройдет в Минске 16 декабря

Источник материала: ProBusiness

Форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" пройдет в Минске 16 декабря. Организатором мероприятия выступает Минский городской технопарк при поддержке Мингориспокома.

— Пятый юбилейный форум предоставит отличную возможность для обмена знаниями и опытом между учеными и представителями бизнеса. Это будет полезное мероприятие для всех, кто интересуется развитием научно-технического прогресса и его взаимодействием с разными сферами бизнеса, у кого есть идеи или проекты, желание найти партнеров, — рассказывает директор Минского городского технопарка Владимир Давидович. Участие в "Инновационном шторме" бесплатное для всех желающих, необходимо только предварительно зарегистрироваться на официальном сайте instorm2023.by.





"Сложные понятия простыми словами" — главный принцип форума. Приглашенные спикеры расскажут, куда движутся технологии и наука и как на этом заработать.

Научный редактор, врач-терапевт Алексей Водовозов поделится знаниями об открытиях, которые изменили медицинскую практику и о том, что готовит медицинская наука. Участники форума узнают про "таблетку от всего", осьминожьи пластыри для введения лекарств, аппаратное устранение симптомов болезни Паркинсона, киберпротезы и экзоскелеты.





Алексей Карнаухов, директор департамента управления корпоративными данными ОАО "Сбер банк", расскажет о том, что стоит понимать под понятием "искусственный интеллект". Поговорит о способах его применения и, в частности, примерах его использования и разработки в банковской сфере, а также затронет такой важный аспект, как этика искусственного интеллекта.

Выступление Валерии Клицуновой, доцента кафедры международного туризма факультета международных отношений БГУ, координатора комитета стран Восточной Европы Глобальной агротуристической сети, будет посвящено экономике впечатлений. Спикер на примере белорусских и иностранных кейсов поделится инновационными подходами, которые помогут сделать продукт более креативным, а бизнес конкурентноспособным.

Дмитрий Смирнов, консультант по ораторскому искусству, спикинг-коуч конференции TEDx, выступит на тему "Как "продать" свою экспертность, продукт, идею" и представит схему подготовки публичного выступления. СЕО ЗАО "Сливкибай" Анатолий Недашковский расскажет о формуле успеха компании: как из небольшого стартапа выстроить крупную сеть из представительств в Минске и регионах, а также поговорит и о допущенных ошибках на пути становления бизнеса.





После выступлений слушатели смогут задавать спикерам интересующие вопросы, принять участие в нетворкинге. Кроме того, гостей мероприятия ждет развлекательная программа с новинками интерактивных развлечений, технологичные фотозоны, угощения, сюрпризы от партнеров форума. "Инновационный шторм" пройдет в "Президент-Отеле" (ул. Кирова, 18) с 12:00 до 19:00.





Программа форума науки и бизнеса "Инновационный шторм"

12:00-13:00 Регистрация;

13:00-13:10 Открытие форума;

13:10-13:40 Как "продать" свою экспертность, продукт, идею: схема эффективной коммуникации. Спикер: Дмитрий Смирнов;

13:40-14:10 Как создать незабываемые впечатления и продать их. Спикер: Валерия Клицунова;

14:10-14:40 Искусственный интеллект: Понимание, виды, применение и этические вопросы. Алексей Карнаухов;

15:10-15:40 Кофе-пауза;

15:40-16:10 4000$ на стартап Slivki.by и выход на самоокупаемость через 4 месяца. Масштабирование, маркетплейсы, приложения, соцсети. Анатолий Недашковский;

16:10-17:40 Медицина будущего. Алексей Водовозов;

17:40-17:45 Закрытие форума;

17:45-19:00 Нетворкинг.