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Головченко оценил эффективность работы медучреждений Беларуси

22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко оценил эффективность работы медучреждений Беларуси
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Медучреждения Беларуси начали работать эффективнее, но проблем в сфере здравоохранения еще немало. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

В мае президент страны Александр Лукашенко поручил навести в отрасли порядок, в том числе с зарплатами медиков, их работой в селе и дефицитом кадров. Теперь в правительстве отчитались о принятых мерах. За полгода доработали нормативную базу, решили ряд проблем. Так, диагностика болезней и диспансеризация граждан стали гораздо доступнее. Кроме того, навели порядок с чистотой и гигиеной медцентров. На очереди усиление контроля в самих клиниках.

«Это касалось и длительных простоев медицинского оборудования, и отсутствия талонов к врачам. Сейчас работа медицинских учреждений организована по-новому, и в принципе можно констатировать, что количество жалоб уменьшается», – отметила начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы и деятельности госорганов Комитета госконтроля Беларуси Юлия Авхукова.

«Самое главное, что есть хорошая положительная динамика. Наша мониторинговая группа продолжает работу, мы посетили за последние несколько месяцев все межрайонные центры страны и увидели неплохие положительные тенденции, которые сегодня уже происходят», – рассказала главный врач Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Беларуси Ирина Абельская.

Мониторинговые группы продолжают работу. В регионах Беларуси уже выявили дополнительные нарушения.



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В мае президент страны Александр Лукашенко поручил навести в отрасли порядок, в том числе с зарплатами медиков.
 
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