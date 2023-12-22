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Головченко оценил эффективность работы медучреждений Беларуси
22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Медучреждения Беларуси начали работать эффективнее, но проблем в сфере здравоохранения еще немало. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».
В мае президент страны Александр Лукашенко поручил навести в отрасли порядок, в том числе с зарплатами медиков, их работой в селе и дефицитом кадров. Теперь в правительстве отчитались о принятых мерах. За полгода доработали нормативную базу, решили ряд проблем. Так, диагностика болезней и диспансеризация граждан стали гораздо доступнее. Кроме того, навели порядок с чистотой и гигиеной медцентров. На очереди усиление контроля в самих клиниках.
Мониторинговые группы продолжают работу. В регионах Беларуси уже выявили дополнительные нарушения.
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В мае президент страны Александр Лукашенко поручил навести в отрасли порядок, в том числе с зарплатами медиков.
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