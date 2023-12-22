Головченко оценил эффективность работы медучреждений Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Медучреждения Беларуси начали работать эффективнее, но проблем в сфере здравоохранения еще немало. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

В мае президент страны Александр Лукашенко поручил навести в отрасли порядок, в том числе с зарплатами медиков, их работой в селе и дефицитом кадров. Теперь в правительстве отчитались о принятых мерах. За полгода доработали нормативную базу, решили ряд проблем. Так, диагностика болезней и диспансеризация граждан стали гораздо доступнее. Кроме того, навели порядок с чистотой и гигиеной медцентров. На очереди усиление контроля в самих клиниках.

«Это касалось и длительных простоев медицинского оборудования, и отсутствия талонов к врачам. Сейчас работа медицинских учреждений организована по-новому, и в принципе можно констатировать, что количество жалоб уменьшается», – отметила начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы и деятельности госорганов Комитета госконтроля Беларуси Юлия Авхукова.