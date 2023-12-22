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Ускоренное развитие районов обсудили на Cовете министров Беларуси
22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Программу ускоренного развития районов с населением более 80 тысяч человек обсудили на заседании президиума Cовета министров Беларуси. По словам премьер-министра Романа Головченко, уверенный рост наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве, а вот строительство жилья и работу с инвестпроектами надо подтянуть, передает телеканал «МИР 24».
Работа по ускоренному развитию районов ведется в Беларуси с 2019 года. За это время реализовано уже 168 производственных и инфраструктурных проектов. Еще 300 в работе.
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Уверенный рост наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве, отметил Роман Головченко.
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