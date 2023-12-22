ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ускоренное развитие районов обсудили на Cовете министров Беларуси

22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ускоренное развитие районов обсудили на Cовете министров Беларуси

Программу ускоренного развития районов с населением более 80 тысяч человек обсудили на заседании президиума Cовета министров Беларуси. По словам премьер-министра Романа Головченко, уверенный рост наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве, а вот строительство жилья и работу с инвестпроектами надо подтянуть, передает телеканал «МИР 24».

«В итоге не создаются новые производства или создаются, но их недостаточно, новые рабочие места, сжимается перспектива развития, и район начинает испытывать проблемы с оттоком рабочей силы», – отметил Головченко.

Работа по ускоренному развитию районов ведется в Беларуси с 2019 года. За это время реализовано уже 168 производственных и инфраструктурных проектов. Еще 300 в работе.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уверенный рост наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве, отметил Роман Головченко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко оценил эффективность работы медучреждений Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2023
Mir24.TV Belarus
22.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика