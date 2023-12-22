Ускоренное развитие районов обсудили на Cовете министров Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Программу ускоренного развития районов с населением более 80 тысяч человек обсудили на заседании президиума Cовета министров Беларуси. По словам премьер-министра Романа Головченко, уверенный рост наблюдается в промышленности и сельском хозяйстве, а вот строительство жилья и работу с инвестпроектами надо подтянуть, передает телеканал «МИР 24».

«В итоге не создаются новые производства или создаются, но их недостаточно, новые рабочие места, сжимается перспектива развития, и район начинает испытывать проблемы с оттоком рабочей силы», – отметил Головченко.

Работа по ускоренному развитию районов ведется в Беларуси с 2019 года. За это время реализовано уже 168 производственных и инфраструктурных проектов. Еще 300 в работе.