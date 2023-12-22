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Как ставить цели, которых вы точно достигнете: 24 декабря в Минске пройдет тренинг Софии Кузиной

22.12.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как ставить цели, которых вы точно достигнете: 24 декабря в Минске пройдет тренинг Софии Кузиной

Специально для площадки Innodom, прилетает опытнейший спикер София Кузина с практическим тренингом «КАРТА ЦЕЛЕЙ 2024»

София Кузина, эксперт по личной стратегии, коуч международного уровня PCC ICF, спикер Сколково, SkillBox, Синергии. Работает как коуч с предпринимателями малого бизнеса и руководителями в компаниях Магнит, Росбанк, ВсеИнструменты, Здравсити.

Длительность — 3,5−4 часа.

На практическом тренинге вы сможете:
• Создать свою личную стратегию на 5−10 лет
• Нарисовать свою карту целей на 2024 по разным сферам жизни
• Научиться расти с помощью фокуса и синергии, а не количества задач
• Узнать, как ставить цели в период турбулентности

Узнать подробности и оплата:
https://innodom.by/kuzina2024

Познакомиться с Софией:
https://skuzina.ru

🗓24 декабря 2023 года в 14:00
📍Минск, ул. Беломорская, 17

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Специально для площадки Innodom, прилетает опытнейший спикер София Кузина с практическим тренингом «КАРТА ЦЕЛЕЙ 2024»
 
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