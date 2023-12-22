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Как ставить цели, которых вы точно достигнете: 24 декабря в Минске пройдет тренинг Софии Кузиной
22.12.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Специально для площадки Innodom, прилетает опытнейший спикер София Кузина с практическим тренингом «КАРТА ЦЕЛЕЙ 2024»
София Кузина, эксперт по личной стратегии, коуч международного уровня PCC ICF, спикер Сколково, SkillBox, Синергии. Работает как коуч с предпринимателями малого бизнеса и руководителями в компаниях Магнит, Росбанк, ВсеИнструменты, Здравсити.
Длительность — 3,5−4 часа.
На практическом тренинге вы сможете:
Узнать подробности и оплата:
Познакомиться с Софией:
🗓24 декабря 2023 года в 14:00
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Специально для площадки Innodom, прилетает опытнейший спикер София Кузина с практическим тренингом «КАРТА ЦЕЛЕЙ 2024»
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