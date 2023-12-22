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Погода в СНГ: метель захватила север Казахстана, тепло сохраняется в Беларуси

22.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве пятницу синоптики обещают небольшие дожди при температуре от нуля до плюс двух. Ночью немного подморозит до минус трех, пройдет мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Непогода с новой силой ударила по Казахстану. На севере республики – мокрый, липкий снег, опасный гололед и плохая видимость. Закрыли 20 участков трасс. Ограничили движение в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях. Готовятся к погодным неприятностям и спасатели Восточно-Казахстанской области. Там прошли учения с участием Деда Мороза и Снегурочки. По легенде сказочные персонажи проигнорировали штормовое предупреждение. Их автомобиль увяз в снегу. Спасатели помогли пострадавшим добраться до ближайшего пункта обогрева.

Если зимой в дороге заглох автомобиль

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«Очень часто так бывает, когда у нас штормовое предупреждение объявлено в регионе, люди, минуя наши рекомендации, все-таки покидают населенные пункты, выезжают на зимние трассы, совершенно не готовые к зимним условиям, то есть в машинах нет троса, фонарика, необходимых средств спасения. Мы рекомендуем в этот период лучше вообще не покидать населенные пункты, чтобы не стать заложниками снежных заносов», – сказала пресс-секретарь департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Марина Лискова.

Армения

На дорогах Армении скользко и плохая видимость. Водителей просят быть особенно бдительными и объезжать опасные участки. Зима со снегом и морозцем пока не добралась до республики. В Ереване весенние плюс шесть, а на юге, в Сюникской области, почти летние плюс 16 градусов.

Беларусь

В Беларуси по-прежнему аномально тепло: от нуля до плюс четырех. А из-за сильного ветра действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Порывы до 18 метров в секунду. Ближе к Новому году погода в стране вернется к зимнему стандарту. Но пока украшать города приходится под аккомпанемент дождя и мокрого снега. Самое оригинальное оформление придумали сотрудники Ботанического сада. К празднику там появился павильон гигантских насекомых. Огромные пауки и скорпионы, пчелиные улья высотой с двухэтажный дом. Все это с иллюминацией и музыкой.



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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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