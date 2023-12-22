Погода в СНГ: метель захватила север Казахстана, тепло сохраняется в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве пятницу синоптики обещают небольшие дожди при температуре от нуля до плюс двух. Ночью немного подморозит до минус трех, пройдет мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Непогода с новой силой ударила по Казахстану. На севере республики – мокрый, липкий снег, опасный гололед и плохая видимость. Закрыли 20 участков трасс. Ограничили движение в Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях. Готовятся к погодным неприятностям и спасатели Восточно-Казахстанской области. Там прошли учения с участием Деда Мороза и Снегурочки. По легенде сказочные персонажи проигнорировали штормовое предупреждение. Их автомобиль увяз в снегу. Спасатели помогли пострадавшим добраться до ближайшего пункта обогрева.

Если зимой в дороге заглох автомобиль

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